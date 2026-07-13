"박신양·이동건 서먹..화난 적도" 김정은, '파리의 연인' 충격 비하인드 ('미우새')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이동건과 김정은이 드라마 '파리의 연인' 촬영지에서 20년 만에 재회한 가운데, 박신양과의 촬영 비하인드를 공개해 궁금증을 자아냈다.

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12일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'는 '파리의 연인' 촬영지에서 재회한 이동건과 김정은의 모습이 담긴 예고편을 공개했다.

예고편에서 이동건은 과거 '파리의 연인' 속 박신양이 김정은에게 피아노를 치며 '사랑해도 될까요'를 불렀던 명장면의 촬영 장소에서 김정은을 기다렸다.

잠시 후 김정은이 등장하자 이동건은 환한 미소로 반겼고, 20년 만에 재회한 두 사람은 반갑게 악수하며 인사를 나눴다.

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이어 김정은은 "전화 한번 해볼까?"라며 박신양에게 영상통화를 걸었다. 전화받은 박신양은 두 사람과 인사하며 밝은 미소로 화답했다.

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이날 김정은은 "여기가 선배님이 '사랑해도 될까요'를 부르셨던 곳"이라고 말했지만, 박신양은 기억이 잘 나지 않는 듯한 반응을 보였다. 이에 김정은이 "1층에서 우리 뽀뽀했다"고 말하자, 박신양은 당황한 듯 웃음을 터뜨렸다.

이후 김정은은 이동건과 함께 촬영 당시의 비하인드를 털어놨다. 그는 "'이 안에 너 있다' 장면에서 내 손을 네게 갖다 대지 않았냐. 그때 예쁘게 잡아주면 좋았을 텐데 너무 꽉 잡아서 화면에 닭 다리처럼 나왔다"며 "방송을 잘 보면 손이 부푼 고무장갑처럼 보인다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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김정은은 "박신양 선배님과 옛날에 서먹하지 않았냐"고 운을 뗐고, 이동건은 "내가 보기에는 그때 너무…"라며 조심스럽게 말을 이어갔다. 이에 김정은은 "얘기해도 되냐. 나는 좀 화가 났던 게…"라고 당시 심경을 꺼내 다음 이야기에 대한 궁금증을 높였다.

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'파리의 연인' 이동건, 김정은, 박신양의 반가운 재회는 오는 19일 SBS '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.