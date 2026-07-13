‘벌금형’ 지나, 10년 자숙 깨고 드러낸 미모..“오랜만이에요”

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 지나가 오랜만에 근황을 공개하며 팬들과 다시 소통하겠다는 뜻을 전했다.

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13일 지나는 개인 계정에 여러 장의 사진을 올리며 "오랜만이에요. 오랜만에 사진 찍는 시간이 참 행복했어요"고 전했다. 이어 "예전처럼 잘해야 한다는 생각보다, 지금의 저를 있는 그대로 담고 싶었던 하루였습니다"며 "우리 이야기, 조금씩 이어가 볼게요. #musicjourney #findingmyself"고 덧붙였다.

공개된 사진 속 지나는 화이트 슬리브리스 톱과 데님 팬츠를 매치한 편안한 스타일로 자연스러운 매력을 드러냈다. 환한 미소를 짓거나 여유로운 포즈를 취하는 모습에서는 한층 편안해진 분위기가 느껴졌으며, 변함없는 몸매와 건강한 이미지도 시선을 모았다.

지나는 2010년 데뷔곡 '꺼져줄게 잘 살아'를 시작으로 '블랙 앤 화이트' 등 여러 히트곡을 발표하며 큰 사랑을 받았다. 그러나 2016년 성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반 혐의로 벌금 200만 원을 선고받은 뒤 활동을 사실상 중단했다. 당시 그는 상대와 호감을 바탕으로 만난 관계였다고 주장했지만, 법원은 혐의를 인정했다.

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약 10년간의 공백기를 보낸 지나는 최근 대표곡 '꺼져줄게 잘 살아'를 리메이크하겠다는 계획을 공개하며 가요계 복귀를 알렸다. 팬 투표를 통해 첫 리메이크 곡으로 해당 곡이 선정됐으며, 현재 새로운 버전의 작업을 진행 중인 것으로 전해졌다.

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tokkig@sportschosun.com