"당장 축구 그만둬라, 죽고 싶지 않으면" 협박 메시지까지...억울해서 속 터지는 홀란 파트너, "패스 하려고 했는데" 반박에도 비난 쇄도

사진=알레티 엑스트라 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]알렉산다르 쇠를로트를 향한 비난의 강도가 거세지고 있다.

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노르웨이는 12일(한국시각) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 잉글랜드와의 2026년 북중미월드컵 32강전에서 연장 혈투 끝에 1대2로 패배했다. 노르웨이는 이변의 여정을 8강에서 마무리했다.

노르웨이는 전반 선제골에도 불구하고 주드 벨링엄에게 전반 추가시간, 연장 전반 득점을 허용하며 무너졌다. 엘링 홀란의 침묵이 아쉬웠던 노르웨이였다.

로이터연합뉴스

돌풍이 마무리된 가운데, 경기 후 팬들의 비판은 한 선수에게 향했다. 바로 쇠를로트였다. 쇠를로트는 노르웨이가 리드하던 전반 44분 홀란과 함께 상대 골문으로 내달리며 득점 기회를 맞았다. 홀란과 함께 따라 뛰는 수비수는 존 스톤스 한 명이 전부였다. 일대일 찬스를 만들어줄 수 있었지만, 쇠를로트는 끝내 패스에 성공하지 못했다. 스스로 득점도 만들지 못했다. 슈팅이 수비에 막히며 고개를 숙였다.

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경기 후 쇠를로트를 향한 비판이 거셌다. 영국의 BBC 해설위원으로 활동 중인 앨런 시어러는 "쇠를로트는 훨씬 더 빨리 홀란드에게 공간 패스를 넣었어야 했다. 하지만 그는 그렇게 하지 않았고, 결국 패스 길이 막혀 버렸다"고 지적했다.

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쇠를로트는 패스를 하려고 했다고 반박했다. 그는 "첫 터치 이후 고개를 들었는데, 그때 스톤스가 패스 길을 막고 있는 것이 보였다. 그래서 한 번 더 터치했는데, 그 터치가 좋지 않았다. 나는 스톤스가 먼저 움직여 주기를 기다렸는데, 내가 그를 움직이게 만들지 못했다. 그 상황에서 홀란에게 가장 패스하고 싶었다"고 설명했다.

이어 "마음이 무겁다. 앞으로도 기회는 다시 오겠지만, 월드컵 준결승 진출이 걸린 가장 큰 무대에서 그런 일이 일어났기 때문에 당연히 힘들다"고 토로했다.

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하지만 팬들의 비난은 그의 변명에도 여전히 거셌다. 일부 팬들은 "축구를 당장 그만둬라. 죽고 싶지 않다면", "당신 덕분에 잉글랜드가 이겼다", "드디어 홀란보다 유명해졌다"고 지적했다. 노르웨이의 아쉬운 탈락 속에 기회를 놓친 쇠를로트를 향한 불만 여론은 계속 이어질 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com