감독도 "상상 못했다"는 철벽 뒷문 → 그 중심에 선 남자, 오승환 이후 첫 사자 세이브왕 탄생할까 [SC피플]

인터뷰에 임한 삼성 김재윤. 김영록 기자

인터뷰에 임한 삼성 김재윤. 김영록 기자

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 승리한 삼성 마무리 김재윤, 포수 장승현이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

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[스포츠조선 김영록 기자] "좋아질 거란 생각은 했지만…불펜 평균자책점 1위를 할 거란 상상은 못했다."

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전반기 1위를 차지한 삼성 라이온즈. 사령탑이 꼽은 MVP는 필승조 이승민, 그리고 마무리 김재윤이었다.

그 중심에 철벽 불펜이 있었다. 전반기 삼성의 불펜 평균자책점은 3.76으로, 2위 두산 베어스(4.35)와도 큰 격차를 보인 압도적 1위였다.

박진만 감독은 "150㎞ 이상 던지는 강속구 투수들이 올해 여러명 돌아오니까, 작년보다 강해질 거란 생각은 했다. 하지만 이렇게까지 잘해줄 지는 몰랐다"고 돌아봤다.

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올해 삼성의 마운드 운영은 선발을 최대한 길게 끌고 가면서 불펜을 최대한 보호하는 방향이다. 선발 평균자책점은 10개 구단 중 5위(4.33), 규정이닝을 채운 투수는 아리엘 후라도 한명 뿐이었다. 그럼에도 원태인과 양창섭, 최원태가 모두 경기당 평균 5이닝 이상을 소화했다. 퀵후크(5회 이전 선발 교체) 횟수가 단 21번으로, 10개 구단 중 KT 위즈와 함께 가장 적었다.

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그 결과 이닝 1위(107이닝) 퀄리티스타트 1위(선발 6이닝 이상 3자책 이하, 13번)를 책임진 후라도를 앞세워 선발 투구이닝 수 3위(455이닝)에 이름을 올렸다.

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 삼성 선발 후라도. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

불펜 운영 역시 최대한 선수들을 배려했다. 3연투는 한번도 없었고, 2연투도 56번으로 리그에서 2번째로 적은 횟수(1위 키움 54번)였다. 부상에서 복귀한 최지광이나 이재희에겐 단 한번도 연투를 시키지 않았다.

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불펜투수가 멀티이닝을 소화한 경기도 51번으로, NC 다이노스(43번)와 KT(49번)에 이어 3번째로 적다. 박진만 감독이 전반기 MVP로 팀내 연투 1위(김재윤, 12회) 멀티이닝 1위(이승민, 10경기)를 언급하며 "고맙다"고 거듭 강조한 이유가 있다. 두 선수를 제외하면 멀티이닝을 책임지는 임기영, 연투를 책임지는 이승현과 배찬승 등으로 역할까지 철저하게 구분한 활용도 인상적이다.

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삼성의 철벽 불펜은 이렇듯 철저하게 보호받은 투수들이 자신에게 주어진 시간만큼은 그 위력을 마음껏 펼쳐보인 결과물이었다.

28일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 이승민이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

그리고 결국 그 중심은 마무리투수일 수밖에 없다. 4년 58억원의 FA 이적 후 2년간 4점대 평균자책점에 그쳤던 김재윤이 지난 와신상담의 결과물을 보여주고 있다. 22세이브로 전반기 세이브 1위를 차지했고, 평균자책점 2.87의 안정감도 더했다.

김재윤은 지난 전반기에 대해 "시즌초에는 운도 좀 따랐고, 덕분에 자신감이 붙었다/ 나 뿐만 아니라 우리 불펜투수들이 다들 잘해줬다. 내가 마무리를 했을 뿐"이라며 웃었다.

불펜 평균자책점 1위에 대해서는 "삼성을 상위팀으로 분류하면서도, 약점을 불펜으로 꼽는 사람이 많았다. 솔직히 나만 해도 작년까진 잘 못했던 게 사실이다. 결과적으로 올해 그 평가를 뒤집는 성적을 내서 더 기분이 좋다"고 했다.

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 승리한 삼성 마무리 김재윤이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

좌중간, 우중간 펜스가 직선으로 지어져 유독 짧은 대구 라이온즈파크의 특성은 마무리투수에겐 엄청난 부담이다. 김재윤은 올해도 홈경기에서 다소 약한 면모(평균자책점 4.70)를 보였다. 대신 원정 16경기 14⅔이닝을 소화하는 동안 평균자책점 0을 질주하며 이를 만회했다. 원정 WHIP(이닝당 출루 허용률)는 0.68에 불과하다.

김재윤은 "잠실 한번 갔다오면 대구는 더 작게 느껴지기도 한다"며 웃은 뒤 "의식하면 더 안되기 마련이다. 타자와의 승부에 집중하려고 노력중"이라고 강조했다.

김재윤은 마무리투수로 활약하던 KT 시절 2년 연속(2022~2023) 세이브 2위를 기록한 바 있다. 올해는 생애 첫 세이브왕 도전인데다 레전드 오승환 이후 삼성의 첫 세이브왕 도전이다.

역대 삼성의 세이브왕은 단 4명 뿐이다. 황규봉(1982) 권영호(1985) 임창용(1999, 2004) 그리고 오승환(2006~2008, 2011~2012, 2021)이다.

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 삼성 김재윤이 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

김재윤이 삼성 역사상 5번째 세이브왕에 이름을 올릴 수 있을까. 그는 "욕심은 당연히 있지만, 의식하진 않으려고 한다. 일단 예전처럼 세이브를 최소 30개 이상 올리는게 목표다. 삼성에서 날 데려온 건 그런 모습을 기대했던 건데, 아직 보여드리지 못했으니까"라며 "내가 세이브를 올린다는 건 팀이 승리했다는 거니까, 매경기 최선을 다하겠다. 가득 찬 관중석을 보면서 정말 많은 힘을 받고 있다. 후반기에도 잘 부탁드린다"고 거듭 강조했다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com