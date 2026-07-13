HERE WE GO 단독, 韓 최고 유망주 EPL 데뷔 날벼락...뉴캐슬, 英 최고 유망주 전격 영입

사진=뉴캐슬

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[스포츠조선 김대식 기자]뉴캐슬 유나이티드가 박승수의 새로운 경쟁자를 영입했다.

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유럽 이적시장 전문가 파브리시오 로마노는 13일(한국시각) 개인 SNS를 통해 단독 보도라며 "뉴캐슬 유나이티드가 아스널 아카데미 소속 잉글랜드 17세 이하(U-17) 대표 윙어 카이런 톰슨 영입에 합의했다"며 계약이 성사됐을 때만 붙이는 HERE WE GO를 달았다. 그에 따르면 톰슨은 다섯 개 구단의 제안 중 뉴캐슬을 선택했으며, 아스널과의 계약이 만료되며 자유계약 신분으로 이적한다.

축구 통계 매체 트랜스퍼 마크트에 따르면 톰슨은 2009년생으로 아직 만 16세에 불과한 어린 유망주다. 오른쪽 측면을 주 포지션으로 삼지만 중앙 공격수와 왼쪽 측면까지 소화 가능한 다재다능함을 갖췄다. 뉴캐슬은 이미 2024년에도 그를 영입하려다 실패했지만, 이번에는 톡톡히 공을 들인 끝에 원하던 자원을 품는 데 성공했다.

사진=로마노 SNS

문제는 이 영입이 뉴캐슬에서 뛰고 있는 한국 유망주 박승수에게는 그리 반갑지만은 않은 소식이라는 점이다. 박승수 역시 양쪽 측면을 모두 소화할 수 있는 윙어로, U-21 팀에서 꾸준히 존재감을 키워가며 1군 데뷔를 노리던 상황이었다. 그렇지 않아도 뉴캐슬은 최근 앤서니 고든이 바르셀로나로 떠난 자리를 메우기 위해 윙어 빅토르 무뇨스 영입까지 추진하며 측면 경쟁을 한층 더 치열하게 만들고 있었다.

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여기에 같은 포지션의 어린 유망주 톰슨까지 가세하면서, 박승수 입장에서는 뉴캐슬 내에서 확보해야 할 입지가 한층 더 좁아질 가능성이 커졌다. 톰슨은 이미 아스널 아카데미 시절부터 잉글랜드 축구계에서 손꼽히는 유망주로 평가받아온 만큼, 뉴캐슬 유스 시스템에 성장하면서 상당한 주목을 받을 것으로 보인다.

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아직 톰슨은 1군에 오를 정도의 실력을 갖추지는 못했다. 지난 시즌에는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) U-18 리그에서 활약하면서 장래성을 증명했다. 뉴캐슬 내부적으로 톰슨을 어떻게 판단하는지에 따라 박승수의 경쟁자가 충분히 될 수 있다. 심지어 톰슨은 박승수보다 2살이 어리고, 잉글랜드 선수라 조건이 더 좋다.

박승수가 이번 시즌 프리시즌에서 얼마나 강렬한 인상을 남기느냐가 향후 뉴캐슬 내 입지를 좌우할 중요한 변수가 될 전망이다. 갈수록 치열해지는 팀 내 윙어 경쟁 속에서, 박승수의 EPL 1군 데뷔는 조금씩 멀어지고 있다. 지난 시즌 박승수는 주로 EPL2에서 뛰었고, 16경기 2골 3도움을 기록했다.