이진호 폭로 "장윤정 모친, 취재할수록 소름 돋아..납득 불가능한 인물" (연예 뒤통령)

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 장윤정의 모친이 투자 사기 의혹에 휩싸인 가운데, 과거 온라인에 게시됐던 장윤정을 향한 비난 글까지 다시 회자되며 관심이 쏠리고 있다.

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지난 12일 채널 '연예뒤통령 이진호'에는 '딸 등에 빨대 꽂은 엄마.. 천륜 끊은 장윤정이 용서 못하는 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에서 연예기자 출신 유튜버 이진호는 장윤정과 모친의 오랜 갈등을 언급했다.

이진호는 "기자로 활동하던 당시 장윤정의 모친을 직접 취재한 적이 있다"며 "처음에는 억울한 사정이 있는 줄 알았지만 취재를 이어갈수록 납득하기 어려운 부분이 많았다"고 밝혔다.

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이어 그는 2013년 장윤정 안티 블로그로 알려진 '콩한자루'에 모친 명의로 게시됐던 글을 소개했다. '천하에 패륜녀 장윤정 보거라'라는 제목의 해당 글에는 장윤정을 향한 원색적인 비난과 거친 표현이 담겨 당시에도 큰 논란을 일으킨 바 있다.

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당시 장윤정 소속사는 해당 게시물을 올린 블로그 운영자에 대해 법적 대응을 검토하겠다고 밝혔으며, 모친과 관련한 문제는 가족사인 만큼 신중히 대응하겠다는 입장을 내놓았다.

이 같은 과거가 다시 주목받는 것은 최근 장윤정 모친을 둘러싼 투자 사기 의혹 때문이다. JTBC '사건반장'은 지난달 30일 장윤정의 모친이 사기 혐의로 고소됐다고 보도했다.

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고소인은 장윤정이 출연했던 TV조선 '미스트롯' 관련 투자에 참여하면 높은 수익을 얻을 수 있다는 설명을 듣고 수천만 원을 건넸다고 주장했다. 다만 현재 경찰은 모친의 소재를 확인하지 못해 피의자 소재 불명에 따른 수사 중지 결정을 내린 것으로 전해졌다.

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이에 대해 장윤정 측은 "십수 년 동안 모친과 직접 연락을 주고받은 사실이 전혀 없다"며 "모친이 제시한 것으로 알려진 문자메시지와 투자 관련 내용 역시 사실이 아니며 자신과는 아무런 관련이 없다"고 선을 그었다.

한편 남편 도경완도 최근 채널 '도장TV'를 통해 간접적으로 심경을 전했다. 그는 "가끔은 이유를 알 수 없는 불안감으로 집안 분위기까지 무거워질 때가 있다"며 "멀리서 보면 저희가 조금 지쳐 보일 수도 있다. 따뜻한 응원을 보내주시면 감사하겠다"고 밝혀 눈길을 모았다.

tokkig@sportschosun.com