최강희, 연예계 은퇴 선언 후..'마스크 공장' 취업 고민 "별다른 재능 없어"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 최강희가 과거 은퇴를 선언한 후, 마스크 공장 취업까지 고민한 솔직한 일화를 털어놨다.

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13일 '이성미의 못 간다' 유튜브 채널에는 '최강희가 친구 집을 청소했던 진짜 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이성미는 최강희가 과거 은퇴를 선언했던 때를 언급하며 "방송을 안 한다고 했는데 왜 그랬나?"라고 물었다. 최강희는 "지쳤고 무서웠고 멘탈이 많이 무너진 때였다. 큰 욕심도 없어서 그냥 나 인채로 살고 싶다는 생각을 했다"라고 답했다.

이어 이성미는 "사실 네가 많이 벌어놓은 것도 아니고 일을 관두면 '뭐 먹고 사나' 이런 생각이 들었다. 두려움은 없었나. 안 쓰면서 잘 버티더라"라며 놀라워했고, "남의 집에 청소하러 갔는데 서글픈 생각이 들지 않았나. 고깃집 알바도 했다"라고 덧붙였다.

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최강희는 "두려움은 전혀 없었다"라며 사실 고깃집이 아닌 마스크 공장 취업을 알아봤다고 털어놨다. 그는 "코로나19 시절이고 다른 재능이 없어, 원래 마스크 공장에 가려고 했는데 지인이 고깃집으로 오라고 했다. 고깃집에서 사람들과 생활하는 게 너무 재밌었다. 사람답게 걸어간다는 성취감이 있었다"라고 떠올렸다.

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joyjoy90@sportschosun.com