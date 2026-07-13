'폭탄선언으로 이어지나' 레알 마드리드 페레즈 회장이 '낙점한' 프랑스 국대 공격수 올리세, 소속팀 바이에른 뮌헨에 미팅 요구..'올 것이 온 건가'

(260710) -- BOSTON, July 10, 2026 (Xinhua) -- Michael Olise of France reacts during the quarter final match between France and Morocco at the 2026 FIFA World Cup at Boston Stadium in Boston, the United States, July 9, 2026. (Xinhua/Lui Siu Wai)

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[스포츠조선 노주환 기자]'이걸 어떻게 받아들여야 할까.' 스페인 거함 레알 마드리드가 데려오고 싶어하는 프랑스 국가대표 공격수 마이클 올리세(바이에른 뮌헨)가 북중미월드컵 종료 후 현 소속 클럽에 대화를 요구한 것으로 알려졌다. 스페인 매체 '엘 데바테'에 따르면 올리세는 자신의 미래를 논의하기 위해 대회 직후 바이에른 뮌헨 수뇌부와의 바로 미팅을 요구했다.

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레알 마드리드가 올리세 영입에 관심을 보인 건 이미 만천하게 다 아는 사실이다. 바이에른 뮌헨 구단은 이번 여름 이적시장에서 그를 타 구단으로 보낼 의사가 없다는 것도 알려졌다. 그런데 올리세가 자신의 거취를 두고 구단과 미팅을 요구한 건 의미가 클 수 있다. 작별을 요구할 수도 있고, 연봉 인상을 제안할 수도 있다.

올리세는 프랑스 국가대표로 이번 북중미월드컵에 참가 중이다. 프랑스는 8강에서 모로코를 2대0으로 제압하고 준결승에 올랐다. 15일 오전 4시 미국 댈러스 스타디움에서 스페인과 4강 대결을 펼친다.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JULY 09: Michael Olise #11 of France looks on during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between France and Morocco at Boston Stadium on July 09, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Molly Darlington/Getty Images/AFP (Photo by Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

올리세는 현재 레알 마드리드 소속 프랑스 대표인 킬리안 음바페, 오렐리앙 추아메니 등과 한달 이상 같이 생활하고 있다. 올리세는 이번 대회에서 개인 5도움을 기록 중이다. 득점 보다는 팀 동료 음바페, 뎀벨레 등의 도우미로 공격을 풀어주는 역할을 하고 있다.

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만 24세의 올리세는 2024년 7월, EPL 크리스탈 팰리스에서 바이에른에 합류한 이후 2년 만에 세계 톱 클래스 공격수로 급성장했다. 그는 지난 2025~2026시즌 뮌헨 선수로 총 57경기에 출전해 25골-28도움을 기록했다. 어린 나이에도 놀라운 공격 포인트 양산 능력을 보여주면서 큰 주목을 받았다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - July 9, 2026 France's Kylian Mbappe shakes hands with Michael Olise after the match IMAGN IMAGES via Reuters/David Butler Ii

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뮌헨 구단은 올리세의 장기 보유를 위해 연봉 인상을 제시할 준비를 마친 것으로 알려졌다. 그의 연봉을 기존 800만유로에서 1400만유로로 인상할 방침이라고 한다. 올리세는 뮌헨 구단과 2029년 6월까지 계약돼 있다. 아직도 3시즌이나 더 남았다. 그의 시장가치는 1억6590만유로까지 치솟았다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com