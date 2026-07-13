"한국 선수들 성실해" '황인범의 FC포르투 이적' 벤투 입김에 달렸나 …'벤투호 황태자' 포르투갈이 주목

황인범. 사진=SNS 캡처.

한국 축구대표팀 벤투 감독이 6일(한국시간) 카타르 도하 스타디움 974에서 열린 2022 카타르 월드컵 16강전 브라질과의 경기에서 패한 뒤 손흥민과 포옹을 하고 있다. 도하(카타르)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2022.12.06/

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[스포츠조선 강우진 기자]황인범의 포르투갈 리그 합류에 파울로 벤투 감독의 입김이 작용할까. 포르투갈 매체가 벤투 감독과의 인터뷰를 통해 황인범에 대해 분석했다.

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포르투갈 아볼라는 13일(한국시각) 'FC 포르투 구단 경영진은 이미 여러 영입 대상을 선정해 두고 있으며, 다음 행보를 검토하고 있다'며 '그중 하나가 미드필드 보강 후보로 거론되는 황인범이다'고 보도했다.

포르투갈 출신 감독인 벤투는 한국 대표팀에서 황인범을 처음 발탁하고 지도했다. 매체와의 인터뷰에서 그는 황인범에 대해 "경기 이해도 면에서 뛰어난 선수다"고 평가했다. 현재 페예노르트(네덜란드)에서 뛰고 있는 황인범은 포르투가 보유한 미드필더들과는 다른 유형의 선수라는 점에서 흥미롭게 여겨진다. 벤투는 황인범의 장점을 열거하면서 이 부분을 설명했다. 한국 선수들의 성실함을 가장 먼저 이야기했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 황인범의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

그는 "황인범뿐 아니라 다른 선수들과 함께한 4년 동안 내가 가장 크게 느낀 것은 성실함이었다"며 "또한 위계질서를 존중하고 서로를 존중하는 문화가 매우 강했고, 그것은 한국 선수들의 특징이라고 할 수 있다"고 말했다.

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또 벤투는 "황인범은 정말 놀라운 활동량을 가진 선수이고, 경기를 잘 이해한다. 수비적인 측면에서도 마찬가지다"며 "체격이 큰 선수는 아니지만 몸싸움에서는 매우 적극적이고, 경합을 두려워하지 않는 선수다"고 설명했다.

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그러면서 벤투는 황인범을 포르투갈의 주앙 무티뉴와 비교했다. 그의 전술적인 활용도에 대해서도 벤투는 높은 평가를 내렸다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 황인범이 슛팅을 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

이적시장 상황을 단정 짓지는 않았지만, 벤투는 황인범이 더 큰 무대로 갈 준비가 끝났다고 확신했다.

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벤투는 "나는 확신을 갖고 말할 수 있다. 황인범은 포르투갈 축구의 '빅3' 어느 팀에서든 충분히 통할 선수다"며 "FC포르투는 페예노르트보다 한 단계 높은 수준의 팀이지만, 황인범은 소화할 준비가 돼 있다"고 전했다.

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벤투는 2022 카타르 월드컵에서 한국 대표팀 감독으로 16강 진출이라는 업적을 세운 인물이다. 당시 벤투호의 황태자로 불렸던게 바로 황인범이다. 그가 포르투갈 리그로 이동해 벤투와의 인연을 계속 이어갈지 관심이 쏠린다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com