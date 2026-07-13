"연락 왔다" 박나래 고소한 전 매니저들, 변호사 선임...법정서 가릴 '진실게임'

사진제공=연합뉴스

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[스포츠조선 김준석 기자] 박나래와 법적 분쟁을 벌이고 있는 전 매니저 측이 변호사를 선임하며 양측의 법적 공방이 더욱 치열해질 전망이다.

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법무법인 강심의 장현호 대표변호사는 지난 11일 자신의 유튜브 채널 '장변호'를 통해 "지난해 박나래와 전 매니저 사이의 분쟁을 다룬 영상을 본 전 매니저 중 한 분이 최근 저희 법무법인을 대리인으로 선임하고 싶다고 연락을 해왔다"며 "대리인으로 사건을 수행하기로 결정했다"고 밝혔다.

이어 "이 사건은 양측의 주장이 상반되고 증거 역시 다툼의 여지가 있는 사안"이라며 "저를 믿고 맡겨주신 의뢰인을 위해 최선을 다해 다툴 예정"이라고 말했다.

또 "저희가 대리인을 맡게 됐다고 해서 의뢰인에게 유리하게 영상을 만든 것은 아니라는 점을 미리 말씀드리고 싶었다"며 "오해가 없었으면 좋겠다"고 덧붙였다.

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장 변호사는 앞서 지난 1월에도 유튜브를 통해 박나래와 전 매니저 간 분쟁을 법률적으로 분석한 영상을 공개한 바 있다.

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당시 그는 양측의 갈등이 깊어지고 있다며 법적 리스크 등을 언급하기도 했다.

박씨의 전 매니저 두 명은 '술을 마시지 않는다'는 이유로 폭언을 듣거나 술잔에 맞아 다치는 등 갑질을 당했다고 주장하며 지난해 12월 고소장을 제출했다.

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이후 서울 강남경찰서는 지난 10일 박나래를 특수폭행 및 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반 혐의로 검찰에 불구속 송치했다.

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이는 전 매니저들이 지난해 고소장을 제출한 지 약 7개월 만이다.

전 매니저들은 박나래로부터 폭행과 직장 내 괴롭힘, 임금 체불 등을 겪었다고 주장하고 있으며, 박나래는 이에 맞서 전 매니저들을 공갈미수와 업무상 횡령 등의 혐의로 맞고소한 상태다.

현재 양측은 서로 다른 주장을 펼치며 법적 다툼을 이어가고 있으며, 향후 수사와 재판 과정에서 사실관계가 가려질 전망이다.

narusi@sportschosun.com