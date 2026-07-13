KIA팬 피서지는 야구장…워터 캐논 장착! 홈런 치면 깜짝 선물까지 터진다

사진제공=KIA 타이거즈

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[스포츠조선 이종서 기자] KIA 타이거즈가 무더위를 날릴 이벤트를 준비했다.

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KIA는 21일부터 26일까지 광주 기아 챔피언스 필드에서 열리는 홈 6연전을 '쿠로미와 함께하는 핫 서머 페스티벌'로 치른다.

KIA는 "여름 휴가철 기간 야구장을 찾는 팬들이 경기 관람과 함께 무더위를 시원하게 날려버릴 수 있도록 다양한 이벤트를 기획했다"고 설명했다.

3루측 내야 응원석에 워터 캐논을 운영한다. 117블록부터 124블록에 이르는 넓은 구간에 워터 캐논을 설치해 관람객들이 물대포를 맞으며 시원함과 즐거움을 동시에 만끽할 수 있게 했다. 물대포는 득점과 안타가 나오는 매 순간마다 쏘아 올려진다.

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중앙출입구 옆에는 쿠로미 에어벌룬, 현수막, 자이언트 배너를 설치해 인증샷을 남길 수 있는 포토존을 조성한다. 포토부스와 포토카드도 쿠로미 특별 디자인으로 적용된다.

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선수단은 6연전 동안쿠로미 유니폼을 입고 경기에 나선다. KIA 선수가 홈런을 터뜨리면 쿠로미 응원 깃발 행진이 펼쳐친다. 홈런을 친 선수가 쿠로미 봉제인형 키링을 3루 서프라이즈석에서 관람하는 팬들에게 던져준다.

경기 중에는 기념품을 활용한 응원전이 펼쳐진다. 핫 서머 페스티벌의 문을 여는 첫날인 21일 경기에는 응원특별석 관람객에게 우산을 증정해 지난해에 이어 다시 한번 이색적인 우산 응원을 선보일 계획이다.

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24일부터 26일까지 열리는 키움과의 3연전에는 '최강기아' 응원 타올을 배포해 멋진 타올 응원전을 진행한다.

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티켓도 특별해진다. 핫 서머 페스티벌 기간 동안에는 쿠로미디자인이 적용된 지류 티켓이 발권된다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com