'이혼' 지연수 "男 수영복 바지 입고 곰탕집 알바 중..몸매 라인 숨겨야"

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[스포츠조선 이게은기자] 레이싱모델 출신 방송인 지연수가 화려했던 과거와 달리, 생계를 위해 외모를 감추고 살아온 현실을 털어놨다.

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13일 '지연수의 연수롭다' 유튜브 채널에는 '지연수가 아들 민수를 안아주지 못하는 이유...'라는 제목의 영상이 공개됐다.

싱글맘인 지연수는 이혼 후 어떤 아르바이트를 했냐는 질문에 "내가 모델 일을 오래 했다. 근데 현실에서 내가 눈에 띄는 사람이라는 걸 몰랐다"라고 말했다.

이어 "모델 쪽에는 다 나같이 생긴 애들이 있었고, 그중에서 난 키도 작았다. 애들 키가 170cm이 다 넘고 다들 글래머에 몸매가 장난 아니었다"라고 떠올렸다.

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그는 "현실로 나와보니 내가 키가 크고 눈에 띄는 사람이더라. 여기서 살아남을 수 있는 방법은 나를 죽이는 거밖에 없다고 생각했다. 일부러 더 거지같이 하고 다녔다. 검은색, 회색 남자 운동복을 입고 다녔다. 몸매 라인이 안 드러나니까"라고 밝혔다.

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현재 곰탕집 아르바이트를 하고 있다는 그는 "요즘 일할 때는 남자 수영복 팬츠를 입는다"라고 전했다.

그런가 하면 지연수는 그간 식당 설거지, 청소, 반찬 가게, 웨딩숍 알바를 하며 생계를 이어왔다고 전했다.

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한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼, 슬하에 아들 민수 군을 뒀지만 2020년 이혼했다. 지연수는 홀로 아들을 양육 중이며, 일라이는 최근 재혼해 화제를 모았다.

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joyjoy90@sportschosun.com