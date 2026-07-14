'韓 월드컵 영웅' 이강인, 날벼락도 이런 날벼락이...이적 후 도움 못 쌓나, "ATM 공격진 처참한 득점력, 전력 공백도 크다"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인에게 긍정적인 소식은 아니다. 예비 팀 동료들이 고전하고 있다.

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이강인은 최근 아틀레티코 이적이 마무리됐다고 알려졌다. 스페인 유력 기자 후안 아리엔은 12일(한국시각) '이강인이 아틀레티코 마드리드 메디컬 테스트를 간단하게 받았다. 선수는 계약 서명만 남겨둔 상태로 휴가를 계속 보내고 있으며, 아틀레티코 마드리드의 축구 선수가 될 예정'이라고 밝혔다.

공식 발표는 늦어지고 있다. 아틀레티코 소식에 정통한 루벤 우리아 기자는 '이강인 이적은 이미 완료됐고, 무산될 가능성은 없다'며 '파리 생제르맹(PSG)이 필요한 서류를 보내는 것을 시간을 끌고 있기 때문이다. PSG는 이강인의 대체자인 마그네스 아클리우슈 영입을 먼저 발표하는 것에 집착하고 있다'고 밝혔다. 이로 인해 아틀레티코는 이강인 영입을 확정했음에도 공식 발표가 미뤄지고 있는 것으로 보인다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

이런 상황에서 이강인의 차기 팀 동료인 아틀레티코 선수들의 월드컵 활약이 부진하다는 소식이 등장했다. 이강인에게도 마냥 웃을 수 있는 소식은 아니다. 스페인의 에스토 에스 알레티는 13일 '아틀레티코 마드리드 공격수들의 월드컵 통계가 디에고 시메오네 감독을 걱정시킨다'고 보도했다.

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에스토 에스 알레티는 '아틀레티코의 스포츠 경영진은 월드컵에서 자국 선수들의 저조한 득점 기록에 대해 우려하고 있다. 이적시장에서 특정 선수들을 영입 대상으로 고려하고 있다'며 '아틀레티코 소속 선수들은 월드컵에서 득점에 부진하고 있다. 훌리안 알바레스 와 알렉산더 쇠를로트는 다음 시즌에도 팀에서 뛸지를 보장하지 못했다. 훌리안은 스위스와의 경기에서 페널티 박스 밖에서 강력한 슈팅으로 골망을 흔들기 전까지는 득점을 기록하지 못했다'고 전했다.

로이터연합뉴스

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이어 '줄리아노 시메오네는 요르단과의 경기에서 73분밖에 뛰지 못하고 득점에 실패했고, 티아고 알마다는 더욱 걱정스럽다. 선발 3경기와 교체 2경기 에 출전 했지만 골을 넣지 못했다. 쇠를로트도 6경기에 선발 출전했지만 역시 득점에 실패했다'고 설명했다.

공격수들의 부진은 2선과 윙에서 활약할 이강인에게 긍정적인 요소는 아니다. 이강인의 날카로운 패스를 받아 득점해 도움 스탯을 쌓도록 도와줘야 하는 선수들의 부진으로 이강인 또한 어려움에 빠질 수 있다. 시메오네 감독도 마찬가지다. 자칫 월드컵 부진이 시즌까지 이어진다면 공격진 구성과 영입에 더 고민이 커질 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com