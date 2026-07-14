이영자, 32살 때 '지방흡입' 고백 왜 했나…박서진 향한 진심 어린 위로(남겨서뭐하나)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 이영자가 자신의 과거 지방흡입 경험을 솔직하게 털어놓으며 후배 박서진에게 따뜻한 위로를 건넸다.

Advertisement

13일 방송된 tvN STORY 예능 '남겨서 뭐하게'에는 소통 전문가 김창옥이 게스트로 출연해 MC 이영자, 박세리와 함께 진솔한 대화를 나눴다.

이날 김창옥은 박서진을 보며 "살이 조금 붙은 것 같다"고 말했고, 박서진은 "10kg 정도 쪘다"고 밝혔다. 이어 박세리가 나이를 묻자 박서진은 "32살"이라고 답했다.

이를 들은 이영자는 "나 32살에 지방흡입 사건 있었어"라고 뜻밖의 과거를 고백해 모두를 놀라게 했다.

Advertisement

이어 그는 "어릴 때는 어른들이 왜 그런 말을 하나 했는데, 내가 나이를 먹어보니까 32살을 보면 웃기다"며 "그 나이는 아무 문제도 아니다"라고 말해 박서진을 다독였다.

Advertisement

김창옥은 "1년 사이 체중이 10kg 증가했다는 건 마음과 삶의 패턴이 무너졌을 가능성도 있다"고 조심스럽게 진단했다.

이에 박서진은 "지금은 좋아 보이지만 내적 갈등은 있다"며 "이 인기가 얼마나 지속될까 하는 불안감 때문에 스트레스를 받는 것 같다. 그 영향인지 계속 먹게 되고 불면증도 생겼다"고 솔직하게 털어놨다.

Advertisement

이어 "잠을 자려고 누우면 1~2시간은 걸린다"며 "어떻게 일을 해야 할지, 레퍼토리에 변화를 줘야 하지 않을지, 방송에서는 어떻게 내성적인 성격을 감춰야 할지 계속 생각하게 된다"고 고백했다.

Advertisement

박서진의 속마음을 들은 이영자는 자신의 경험을 꺼내며 "나이는 아무 문제가 되지 않는다"고 거듭 강조했고, 후배를 향한 진심 어린 위로로 따뜻한 공감을 전했다.

narusi@sportschosun.com