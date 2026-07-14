신구, 아내 사별 후 1년..."따라 죽을 수도 없고, 견디니까 견뎌지더라"(짠한형)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 신구가 지난해 세상을 떠난 아내를 향한 그리움을 담담하게 털어놓으며 먹먹함을 안겼다.

Advertisement

13일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '신구 조달환 이상윤 [짠한형 EP.153] 니들이 짠하는 맛을 알어?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 신구는 연극 '베니스의 상인'에 함께 출연 중인 조달환, 이상윤과 함께 게스트로 출연했다.

조달환은 "선생님 집에 자유롭게 출입하는 사람이 저밖에 없다. 차량 등록도 다 돼 있다"고 말하며 각별한 인연을 전했다.

Advertisement

이상윤 역시 "선생님이 지난해 먼저 사모님을 보내시고 혼자 계시다 보니 집이 너무 적적해 보였다"며 "집을 조금 정리하고 술도 편하게 마실 수 있는 공간을 만들고, 저희도 자고 갈 수 있는 방을 만들자는 이야기를 나눴다"고 밝혔다.

Advertisement

이를 들은 신동엽은 "오랫동안 함께하셨던 만큼 순리라고 해도 많이 힘드셨을 것 같다"고 조심스럽게 물었다.

신구는 "나 혼자 되리라고는 생각을 못 했다. 어느 날 갑자기 그렇게 되니까"라며 "그렇다고 따라 죽을 수도 없고, 먹긴 먹어야겠고. 견디니까 견뎌지더라"고 담담하게 말했다.

Advertisement

이어 "미리 그런 상처를 겪고 혼자 지낸 친구들을 보며 '어떻게 견뎠을까' 생각하게 된다"고 털어놓은 그는 "요즘도 세상을 떠났다는 생각이 잘 안 든다. 어디 외출했겠거니 생각하고 산다"고 아내를 향한 그리움을 전했다.

Advertisement

특히 그는 "집에 들어갈 때도 아직 '나 왔어' 하고 들어간다"며 "누구나 피할 수 없는 일이니까. 인생이란 게 그렇지 뭐"라고 말해 깊은 여운을 남겼다.

한편 신구는 지난해 7월 아내 하정숙 씨와 사별했다. 두 사람은 1974년 결혼해 오랜 세월 함께했으며, 슬하에 아들을 두고 있다.

narusi@sportschosun.com