“어머니가 달라”...박서진, 잇따라 사망한 형들 장례 치르다 알게 된 진실

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[스포츠조선 박아람 기자] 트로트 가수 박서진이 두 형을 잇달아 떠나보낸 아픈 가족사와 함께 최근 겪고 있는 심리적 고민을 솔직하게 털어놨다.

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지난 13일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 '남겨서 뭐하게'에는 소통 전문가 김창옥이 게스트로 출연했으며, 박서진이 예약 손님으로 등장했다.

이날 김창옥은 박서진의 달라진 모습을 보며 "살이 조금 붙은 것 같다"고 말했고, 박서진은 "1년 사이 10kg 정도 늘었다. 나이가 들면서 그런 영향도 있는 것 같다"고 답했다. 이어 나이를 묻는 질문에는 "이제 서른둘"이라고 밝혔고, 이를 들은 이영자는 자신의 경험을 이야기하며 유쾌한 분위기를 만들었다.

김창옥은 체중이 단기간에 크게 늘어난 점을 언급하며 마음속 부담이나 생활 패턴의 변화가 있었던 것은 아닌지 조심스럽게 물었다. 이에 박서진은 "겉으로 보기에는 잘되고 있는 것처럼 보이지만 제 안에는 늘 걱정이 있다"며 "지금의 인기가 언제까지 이어질지 불안해서 스트레스를 받으면 계속 먹게 되는 것 같다"고 고백했다.

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이어 "그런 고민 때문에 불면증도 생겼다. 잠드는 데만 1~2시간이 걸릴 때가 많다"며 "앞으로 어떤 방향으로 활동해야 할지, 음악과 방송에서 어떤 변화를 줘야 할지, 내성적인 성격을 어떻게 극복할지 계속 생각하게 된다"고 털어놨다.

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이와 함께 박서진은 가족에 대한 가슴 아픈 사연도 공개했다. 그는 "셋째 형의 49재를 치르던 날 큰형이 서울에서 세상을 떠났다"며 "큰형을 구급차에 모셔와 함께 49재를 지냈다"고 당시를 떠올렸다.

이어 "큰형은 간 이식 수술 이후 상태가 악화됐고, 셋째 형은 오랫동안 만성 신부전증을 앓았다"고 형들의 사망 원인을 설명했다.

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또 형들을 떠나보낸 뒤에야 부모님의 숨겨진 사연을 알게 됐다고 밝혔다. 박서진은 "그전까지는 형제 모두 친형제인 줄 알고 자랐다"며 "그런데 장례를 치르는 과정에서 형들의 친어머니가 찾아오셨고, 그때 부모님이 재혼한 사이라는 사실을 처음 알게 됐다"고 고백해 출연진을 안타깝게 했다.

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tokkig@sportschosun.com