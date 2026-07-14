통장에 6억 두고 노숙→에이즈 사망..아역스타母, 유산 챙기기 나섰다

영화 '링' 스틸컷

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[스포츠조선 박아람 기자] 아역 스타 출신 배우 데이비 체이스가 유언장을 남기지 않은 채 세상을 떠난 가운데, 약 40만 달러(우리 돈 약 6억 원) 규모의 유산을 남긴 것으로 전해졌다.

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13일(현지시간) 미국 피플(PEOPLE)과 페이지 식스(Page Six)에 따르면 데이비 체이스의 유산은 약 40만 달러 상당의 개인 재산으로 추산됐다. 부동산은 없는 것으로 알려졌다.

보도에 따르면 데이비 체이스는 유언장을 작성하지 않은 상태에서 지난 6월 16일 미국 로스앤젤레스에서 35세의 나이로 사망했다. 이에 그의 어머니 캐시 체이스는 로스앤젤레스 카운티 고등법원에 유산 관리인으로 자신을 지정해 달라는 청원을 제출했다.

법원 서류에는 어머니가 캘리포니아주 독립 유산 관리법에 따라 유산을 관리할 수 있도록 허가해 달라는 내용과 함께 40만 달러 규모의 보증금 승인을 요청하는 내용도 포함됐다. 해당 사건의 심리는 오는 8월 12일 열릴 예정이다.

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또한 서류에는 데이비 체이스가 사망 당시 노숙 상태였으며, 마지막으로 알려진 거주지는 캘리포니아주 채츠워스였다고 기재됐다. 그는 결혼한 적이 없고 낳은 아이도 없었으며, 유족으로는 부모인 캐시 체이스와 존 슈월리어가 남아 있는 것으로 확인됐다.

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데이비 체이스는 디즈니 애니메이션 '릴로 & 스티치'에서 릴로의 목소리를 연기했고, 공포 영화 '더 링'에서 사마라 모건 역을 맡으며 세계적인 인기를 얻었다.

앞서 공개된 로스앤젤레스 카운티 검시관 보고서에는 그의 사망 원인이 후천성면역결핍증(AIDS·에이즈)으로 기록됐으며, 만성적인 다중 약물 사용도 주요 질환으로 함께 명시됐다.

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생전 데이비 체이스는 약물 중독과 노숙 생활로 어려움을 겪은 것으로 알려졌다. 어머니 캐시는 데일리메일과의 인터뷰에서 딸의 약물 문제가 2016년 오토바이 사고 이후 처방받은 진통제에서 시작됐다고 주장했다.

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그는 "딸을 집에서 내쫓은 적은 없었다"며 "잘못된 사람들과 어울리면서 약물에 손을 대기 시작했고, 그것이 모든 문제의 시작이었다"고 말했다. 이어 "끝까지 치료를 받게 하려고 노력했지만 본인이 원하지 않는 이상 강제로 치료를 받게 할 수는 없었다"고 안타까움을 드러냈다.

한편 페이지 식스는 데이비 체이스가 사망 당시 약 40만 달러 상당의 개인 재산을 보유하고 있었지만 실제로는 로스앤젤레스 다운타운에서 노숙 생활을 하고 있었다고 전했다. 또한 그의 전 매니저는 데이비 체이스 명의로 지급받지 않은 잔여 출연료가 수백만 달러에 이를 것이라고 주장해 눈길을 끌었다.

tokkig@sportschosun.com