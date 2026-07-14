김숙 제주집 초비상…벌떼 습격에 119 긴급신고 "만 마리 넘어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 김숙이 제주집에 습격한 벌떼에 기겁했다.

Advertisement

13일 유튜브 채널 '김숙티비'에서는 '비상 제주집에 정체 모를 검은 그림자…결국 119 불렀습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

장마 대비를 위해 2주 만에 제주 세컨하우스를 방문한 김숙. 김숙은 "오늘은 제주도의 세컨하우스를 가진 사람은 어떻게 사는지 보여드리겠다"며 한밤 중에 집에 도착하자마자 구석구석 청소를 했다.

다음날 아침 일찍 눈을 뜬 김숙은 "어떡하지? 119불러야 되지?"라며 경악했다. 큰일났다. 김숙은 "저 문을 열었었는데 바람 부는 소리가 들리더라"라며 소리의 근원지로 향했다. 창문 사이에는 초대형 벌집이 자리잡고 있었다. 김숙은 "2주 사이에 이렇게 됐냐. 이 문을 열자마자 소리가 들렸다"고 밝혔고 제작진은 "어제 그냥 열었으면 큰일날 뻔했다"고 놀랐다.

Advertisement

결국 119에 긴급신고를 한 김숙. 생각보다 큰 벌집에 구급대원은 토종벌 임을 확인하고 양봉업자를 불렀다. 위풍당당하게 들어온 양봉업자는 차근차근 벌집을 제거해갔다. 김숙은 "내가 생각했던 거 보다 (훨씬 많다.) 천 마리 아니다. 만 마리다"라며 깜짝 놀랐다. 벌집을 제거하자 꿀이 뚝뚝 떨어졌고, 양봉업자는 "맛 좀 보여드려야겠다"고 밝혔다. 이에 김숙은 "혜택도 있다. 아이스크림 사서 뿌려 먹자"며 들떴다.

Advertisement

다행히 벌집은 안전하게 옮겨졌다. 벌꿀집을 한가득 얻은 김숙은 아이스크림을 사와 귀한 디저트를 즐겼다. 김숙은 "꿀을 한참 만들 때 우리가 잘랐다. 일주일 뒤에 제거할걸"이라며 농담하는 여유까지 보였다.

천연 벌꿀 아이스크림을 먹은 후에는 감탄이 쏟아졌다. 김숙은 "꿀 진짜 맛있다. 키울걸 그랬다"며 "다음에 혹시 또 벌집 생기면 바로 뜯지 말고 놔뒀다가 상황 보고 애들이 더 키우는 거 보고 (신고해야겠다)"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com