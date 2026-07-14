이하늘 "동생 사망 후 김창열 손절, DJ DOC 행사 끊기고 몇 억 물어줘"

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[스포츠조선 이우주 기자] DJ DOC 이하늘이 여러 악재가 겹치며 힘든 시기를 보냈던 때를 회상했다.

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13일 이하늘의 유튜브 채널에서는 '연예 활동 중 힘들었던 시기(이혼 후 코로나까지)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이하늘은 연예 활동 중 힘들었던 시기에 대해 이야기했다. 이하늘은 "DJ DOC 하면서 항상 돈에 대해서 언제든지 벌 수 있고 이 정도면 됐다 하면서 살았다. 저축해놓은 돈도 있고 안정적이라 생각하며 살았는데 이혼하면서 현금 가지고 있는 것들과 가지고 있는 것들을 정리해서 줬다. '또 벌면 되지'라고 생각하고 살고 있었는데 내 동생이 떠나면서 창열이랑 틀어지면서 DJ DOC 행사가 끊겼다. 1차적인 수입이 없어졌고 그러면서 힘들다 생각하고 있었는데 코로나19로 이어지면서 간혹 있던 행사들까지 다 잠긴 것"이라 털어놨다.

이하늘이 "3년 동안 한 달에 고정적으로 나가는 게 1500~2000만 원정도 됐다. 그걸 생니 뽑듯이 코로나19 때 가지고 있는 돈으로 몇 억을 메웠다. 마지막으로 어디까지 갔냐면 인터넷 방송까지 하는 상황이 됐다"며 "그때 당시 인터넷 방송을 하게 된 계기가 DOC가 같이 활동할 때 콘서트를 몇 개를 할 거라고 미리 계약을 하고 몇 억을 받은 게 있다. 그걸 선급금이라 한다. 근데 DOC가 활동을 안 하면서 계약한 돈을 업체에서 내놓으라 한 것"이라 밝혔다.

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이하늘은 "갑자기 내가 말했던 상황들이 계속 이어지면서 한 번에 몇 억을 내야 하는 상황이 됐다. 2억 정도 됐다. 잘못하면 그쪽에서 돈을 받으려고 기사화하겠다고까지 했다. 경찰에 고소해서 언론 플레이를 하겠다 했다"며 "그 상황이 되면 DOC는 다시 일어날 기회가 없을 거 같았다. 그래서 인터넷 방송을 하면서 받은 돈으로 정리했다. 창열이 거는 창열이가 정리했고 내 건 내가 정리했다. 재용이는 그때 상황이 안 좋아서 '재용이 거는 유의해달라. 내가 보증하겠다' 해서 막았다. 그렇게 1년을 버텼다"고 밝혔다.

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한편, 이하늘의 동생이자 그룹 45RPM 멤버 이현배가 2021년 사망하면서 이하늘은 이현배의 죽음에 김창열이 관련있다며 분통을 터뜨렸다. 당시 이하늘에 따르면 이현배와 김창열이 게스트하우스 사업을 함께하기로 했지만 김창열이 수익성이 나오지 않는다는 이유 등으로 돌연 사업에서 빠졌다. 이에 재정난을 겪은 이현배가 배달 아르바이트를 하던 중 사고를 당했고, 돈이 없어 MRI도 찍지 못했다가 후유증으로 세상을 떠난 것이라고.

3년 넘게 연락하지 않고 지내던 두 사람은 2024년 정재용과 함께 완전체로 모여 화해를 한 듯 보였다. 하지만 지난해 12월 이하늘과 정재용이 김창열을 제외한 채 연말 공연을 개최해 다시 불화설이 피어났다. 현재 이하늘과 정재용은 곱창집도 함께 운영하며 돈독한 모습을 보이고 있다.

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wjlee@sportschosun.com