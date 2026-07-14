'한국전이 생애 마지막' 숨진 채 발견된 25세 남아공 슈퍼스타 유가족 충격 증언 "자살 아니야"

사진=BBC

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[스포츠조선 김대식 기자]2026년 북중미월드컵을 마친 후 생을 마감한 제이든 애덤스가 자살한 게 아니라는 유가족의 주장이 나왔다.

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이번 월드컵에서 대한민국전에서도 출전했던 남아공 국가대표 애덤스는 지난 12일(이하 한국시각) 갑작스럽게 세상을 떠났다. 애덤스의 소속팀인 마멜로디 선다운스는 12일(한국시각) 공식 채널을 통해 '우리는 애덤스의 비극적인 죽음에 깊은 슬픔에 잠겨 있다. 뛰어난 재능을 지닌 남아공 국가대표 미드필더 애덤스의 사망 소식을 진심으로 애도하며 전한다'고 발표했다.

영국 BBC는 '남아공 국가대표이자 마멜로디 선다운즈 소속 미드필더인 애덤스가 사망했다. 남아공 경찰은 케이프타운 외곽 한 건물에서 애덤스의 시신을 발견했다'고 보도했다.

애덤스는 불과 2주 전까지 남아공 대표 선수로 월드컵을 누볐다. 애덤스는 멕시코와의 조별리그에서 1차전에서 선발 출전해 월드컵 데뷔전을 치렀고, 체코와의 2차전에서도 선발로 출전했다. 한국과의 조별리그 최종전에서는 후반 35분 교체로 투입됐다. 이날 애덤스의 활약 속 남아공은 한국을 1대0으로 제압하며, 사상 첫 토너먼트 진출에 성공했다. 슬프게도 한국전 교체 출전이 애덤스의 생애 마지막 경기가 됐다. 캐나다와의 32강전에서는 벤치에만 머물렀기 때문이다.

AP연합뉴스

아직까지 정확한 사망원인이 밝혀지지 않은 가운데, 남아공 현지에서는 애덤스의 사인이 자살이라고 추정하고 있는 중이다. 대회 도중 할머니의 별세 소식을 들은 뒤 애덤스가 우울증에 빠졌다는 증언이 나오기도 했다. 당시 남아공 매체 'IOL'은 '우리가 입수한 정보에 따르면, 애덤스는 자살로 생을 마쳤다. 아직 구체적인 자살 원인이 밝혀지지 않았지만, 월드컵을 앞두고 할머니가 세상을 떠난 게 애덤스의 극단적 선택에 영향을 줬을 가능성이 떠올랐다'고 전했다.

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하지만 유가족들은 애덤스가 극단적인 선택을 하지 않았을 것이라고 주장하고 있다. 영국 데일리 메일은 14일 '경찰 성명서에 따르면 '케이프타운 중앙경찰서는 토요일에 발견된 25세 남성의 시신과 관련하여 사인을 규명하기 위한 변사 조사를 정식 접수했다'라고 밝혔다. '이번 사건을 둘러싼 정확한 경위는 현재 조사 중'이라고 덧붙였다'고 보도했다.

AP연합뉴스

애덤스의 아버지인 후아니토는 현지 매체 eNCA 뉴스와의 인터뷰에서 '아들이 스스로 목숨을 끊은 것이냐'는 추측성 질문에 대해 "아니다"라고 답하며 이를 부인했다. 이어 "모두 아시다시피 너무나 갑작스러운 죽음이었기에, 남겨진 가족들은 이를 받아들이기 위해 힘겨운 시간을 보내고 있다. 앞으로 나아가는 것이 쉽지 않을 것이다. 시간이 지나면 괜찮아질 거라고들 하지만, 그렇지 않을 것이다. 그저 이 슬픔을 품고 살아가는 법을 배우게 될 뿐"이라며 가족들도 전혀 예상하지 못한 사별이라고 이야기했다.

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게이튼 맥켄지 남아공 스포츠부 장관은 언론과 대중에게 "과도한 추측을 자제하고, 절제된 태도와 깊은 동정심을 보여줄 것"을 촉구한 것으로 알려졌다.