"이제 그만들 하쇼"...고영욱, 'AV 배우' 언급 후 쏟아진 비난에 결국 폭발

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 룰라 출신 고영욱이 일본 AV(성인비디오) 배우 활동을 언급해 논란을 빚은 뒤, 자신의 심경을 암시하는 글을 게시했다.

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고영욱은 14일 자신의 X(옛 트위터) 계정에 관련 기사를 캡처해 올린 뒤 "이제 그만들 하쇼..."라는 짧은 글을 덧붙였다.

해당 기사에는 고영욱이 최근 언급한 일본 AV 배우 발언이 실제 활동 계획을 밝힌 것이 아니라, 현실에 대한 답답함과 무력감을 자조적으로 표현한 농담이었다는 내용이 담겼다.

이와 함께 그는 마리아 투마킨의 저서 '고통을 말하지 않는 법'의 한 구절도 인용했다. 고영욱이 올린 문구에는 "어떤 사람도 법원이 내린 선고 이상의 처벌을 받아서는 안 된다. 하지만 공동체는, 사람들은 처벌한다"는 내용이 담겼다.

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앞서 고영욱은 지난 12일 "사람들에게 웃음을 주며 살고 싶었는데 한국에서는 직업을 구하기 어려울 것 같다"며 "일본은 남성 AV 배우가 부족하다는 이야기를 들은 적이 있는데 법적으로 가능하다면..."이라는 취지의 글을 남겨 논란의 중심에 섰다.

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이후 해당 발언이 실제 일본 AV 업계 진출을 의미하는 것이 아니라 복귀가 막힌 현실을 자조적으로 표현한 글이라는 해명이 나왔지만, 비판 여론은 쉽게 가라앉지 않았다.

고영욱은 2013년 미성년자를 상대로 한 성범죄 혐의로 징역 2년 6개월을 선고받았다. 당시 재판부는 신상정보 공개 5년과 위치추적 전자장치 부착 3년도 함께 명령했다.

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출소 후에는 유튜브 채널 개설 등으로 활동 재개를 시도했지만 성범죄 전력에 대한 사회적 비판이 이어지면서 복귀는 번번이 무산됐다.

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한편 그는 올해 1월에도 "무조건 배척하는 세상에서 나 같은 사람은 무엇을 하며 살아야 하느냐", "반려견 사료값이라도 벌 방법이 없을까"라는 글을 남기며 생계에 대한 어려움을 호소한 바 있다.

tokkig@sportschosun.com