이효리, 요가 12년만 솔직 고백 "멋짐 뽐내고 싶어 시작...고수들 더 많더라"

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 이효리가 요가하게 된 계기에 대해 "멋있는 동작을 해서 사람들에게 뽐내고 싶었다"라고 솔직하게 털어놨다 .

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10일 유튜브 채널 '아 요가 ah yoga'에는 "효리 말고 아난다. 요가쌤들의 속마음은요"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이효리는 요가를 시작하게 된 계기에 대해 "첫 번째는 어깨 안 아파지려고 시작했다. 두 번째는 멋있어 보였기 때문이다. 나도 멋있는 동작을 해서 사람들에게 뽐내고 싶었다. 세 번째는 책을 보며 더 깊이 공부하는 단계였다"라고 말했다.

하지만 그는 "3단계까지 갔지만 아무것도 안 보이더라"면서 "그리고 뽐내기에는 내가 너무 부족하다는 것을 깨달았다. 더 고수들이 많다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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이효리는 "결국 요가로 얻은 건 '그래서 내가 안전하게 내 삶을 별 탈 없이 지켰다'라는 것 같다"라며 "나는 원래 에너지가 정말 많고 넘치는 사람인데 요가하지 않았다면 그 에너지를 어디에 썼을지 모르겠다"고 털어놨다. 그러면서 그는 "요가하면서 한 자리를 지키고, 강아지들을 키우며 소소하게 잘 살 수 있었다. 결국 마지막에 남은 것은 평안함이었다"라고 덧붙였다.

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또한 이효리는 "외부 세상에서 얻는 도파민은 굉장히 강하다. 근데 나에게는 요가로 그 도파민이 대체될 수 있었다. 다른 걸로는 대체 못 했을 것 같다. 난 진짜 요가밖에 없었다. 너무나 건강한 중독에 빠지느라 다른 중독에 못 빠졌다"라면서 남다른 요가 사랑을 드러냈다.

12년째 요가를 이어오고 있다는 이효리는 "나 원래 뭔가를 꾸준히 하는 성격이 아니었다. 뭔가를 하면 '이 정도면 알겠다'라고 생각하는 성향이 있었는데, 요가는 정말로 그런 나 자신을 기특하게 생각하게 해준 도구다"면서 "'이효리, 너에게 이렇게 진득한 면이 있었구나. 남이 보지 않아도 매일매일 수련하면서 나아가는 꾸준함이 있었구나' 하는 걸 알게 됐다"라고 말했다.

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이효리는 "그 과정이 내 자존감을 채워줬다"라며 "또 지도한다는 게 큰 배움인 것 같다"라며 요가가 단순한 운동을 넘어 자신의 삶을 지탱해 준 가장 소중한 습관이 됐다고 전했다.

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anjee85@sportschosun.com