“다 짜놨는데, 미치신 거냐” 양상국이 또…독단 행동에 김해준 억울함 폭발

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 양상국이 또다시 거친 언행과 후배들을 전혀 배려하지 않은 태도로 도마 위에 올랐다.

Advertisement

지난 9일 방송된 tvN 예능 '놀라운 토요일'에서는 양상국, 김해준, 나보람이 게스트로 출연해 받아쓰기 게임을 펼쳤다. 이날 틴탑의 '수파 러브'가 문제로 출제된 가운데 힌트 선택 과정에서부터 분위기가 심상치 않게 흘렀다.

양상국은 "한 글자 힌트가 토크거리가 될 것 같다"고 주장하며 초성 힌트를 반대한 반면 김해준은 "초성이 더 쉽지 않겠냐"고 의견을 냈다. 이에 양상국은 "유튜브 가라, 그럼 방송 재미없다 아이가"라며 목소리를 높였고 갑작스러운 언행에 김해준은 당황한 기색을 보였다.

결정적인 한 글자 힌트가 공개된 뒤에도 상황은 나아지지 않았다. 양상국은 "내가 초성 하자 했잖아 인마"라며 또다시 격앙된 반응을 보였고 김해준은 "(개그를) 아예 안 받아 주시네. 그만하지 않으실 거냐. 정말 미치신 거 아니냐"고 받아치며 현장은 긴장감이 감돌았다.

Advertisement

이후에도 양상국은 김동현을 향해 "바보야", "너는 도대체 어떻게 방송하냐" 등 거친 표현을 이어갔고 "바보 캐릭터도 적당히 해야 한다"는 발언까지 덧붙이며 논란을 키웠다. 특히 게임 중 상대 팀의 답안에 대해 "마이너스 1점 해야 한다", "양심이 잘못된 것"이라며 반칙 의혹을 강하게 제기하는 등 과도한 승부욕을 드러내기도 했다.

Advertisement

이를 지켜보던 신동엽은 "힌트를 하나 날렸다"고 지적했고 다른 출연진들 역시 당황한 반응을 보였다.

방송 이후 해당 장면은 클립으로 빠르게 확산됐고 시청자 반응은 싸늘했다. "진심 왜 저러냐, 눈치가 없다", "토요일 예능 보다가 화난 건 처음이다", "불쾌해서 보다 껐다", "이젠 나오지 않았으면 좋겠다", "사람 자체가 문제 같다" 등 강도 높은 비판이 이어졌다. 일부는 "게스트들만 난감해졌다"는 반응도 보였다.

Advertisement

앞서 유튜브 예능 '핑계고' 출연 당시 발언으로도 논란을 빚었던 양상국이 또다시 무례한 언행으로 구설에 오르면서 시청자들의 불만이 폭주하고 있는 양상이다.

Advertisement

한편 양상국은 최근 MBC '놀면 뭐하니?' 등에 출연하며 활발한 활동에 나서고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com