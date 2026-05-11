김승현 딸, 청년 월세 지원 못 받고 발끈 "월세 60만 원 집이 어디있어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김승현 부녀가 월세 지원 사업에 대해 꼬집었다.

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10일 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'에서는 '어버이날 광산김씨패밀리의 손녀들'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

어버이날을 앞두고 김승현은 딸 수빈 양을 만났다. 김승현은 "이번에 수빈 양이 일이 바쁘셔서 어버이날 할머니, 할아버지랑 같이 식사를 못할 거 같다. 영상편지라도 하나 보내드려라"라고 제안했고 수빈 양은 "27살이 될 때 동안 키워줘서 너무 감사하다. 오래 건강하고 연말쯤에 뵙자"고 인사했다.

김승현은 "이번엔 집 안에서 조촐하게 할아버지가 좋아하는 식사를 대접하려 한다"며 함께 만두전골을 만들기로 했다.

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만두를 빚으면서 김승현은 "최근 칠순잔치 때 할머니 생신선물을 지출이 많이 커서 타격이 있는거 아니냐"고 걱정했다. 수빈 양은 김승현 어머니의 칠순잔치에서 명품 스카프와 가방을 선물한 바 있다.

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이에 수빈 양은 "가계에 타격이 있다. 하지만 괜찮다. 돈 쓰라고 버는 거 아니냐. 이럴 때 쓰려고 버는 거니까"라고 덤덤하게 말했다. 김승현은 "잘 모으기도 하냐. 얼마 모았는지 아빠한테만 살짝 얘기해달라"고 했지만 수빈 양은 알려주기를 거부했다.

이에 김승현은 "좋은 정보 하나 알려주겠다. 신청하면 누구나 받을 수 있는 청년 월세 지원 사업이 있다"며 주거비부담 경감을 위해 월 최대 20만 원을 지원해준다는 월세 지원 사업에 대해 알려줬다.

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조건은 임차 보증금 8천만 원 이하에 월세 60만 원 이하 집에 거주 중인 청년. 이에 수빈 양은 "월세 60만 원 이하 거주자가 어딨냐. 요즘 월세가 못해도 80만 원이 넘는데. 안 해주겠다는 거 아니냐"고 발끈했다.

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wjlee@sportschosun.com