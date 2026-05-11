지예은, ♥바타와 공개 열애하더니 결혼 준비하나..'깜짝 발표' 예고 ('동상이몽')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 지예은이 바타와 공개 열애 후 한층 달라진 모습을 드러냈다.

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11일 SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽')은 '천상 예능인 지예은, 썸장사 끝내고 자중하기 시작♥ (ft. 애칭)'이라는 제목의 예고 영상을 공개했다.

영상에서 MC들은 최근 안무가 바타와 공개 열애를 시작한 지예은에게 축하 인사를 건네며 "남자 게스트 나오면 썸장사 제일 많이 했는데 이제 못 하겠다"고 말했다.

이에 지예은은 "시청자들이 되게 질려했다. '쟤는 남자 나올 때마다 저러냐'고 했는데 나도 이제 바꿀 때가 됐다"며 "이제는 내가 자중한다"고 밝혔다.

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또 바타와의 애칭을 묻자 수줍은 표정으로 "자기?"라고 답했다. 이를 들은 MC들이 "자중해!"라며 장난스럽게 반응하자, 지예은은 "회사에서도 하지 말라고 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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김숙은 "기사 난 뒤 처음 보는데 뭔가 달라졌다. 훨씬 참해지고 차분해진 느낌"이라고 말했고, 지예은은 "진짜 그렇게 보이냐"며 기쁜 기색을 감추지 못했다.

이어 이현이가 "혹시 결혼 준비하는 거 아니냐"고 묻자, 지예은은 모두를 놀라게 한 깜짝 발표를 예고해 궁금증을 높였다.