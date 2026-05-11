"정신질환 연기 안 했다"...‘쇼미 통편집' 래퍼, 병역기피 첫 재판서 결백 주장

사진=쿤디판다 SNS

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[스포츠조선 김준석 기자] 래퍼 쿤디판다가 병역 기피 혐의와 관련한 첫 재판에서 혐의를 부인했다.

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11일 서울서부지방법원 형사6단독 김진성 판사는 병역법 위반 혐의로 기소된 쿤디판다의 첫 공판을 진행했다.

검찰에 따르면 쿤디판다는 현역 입영을 피할 목적으로 정신질환이 있는 것처럼 꾸며 사회복무요원 판정을 받은 혐의를 받고 있다.

그는 지난 2016년 첫 병역판정검사에서 현역 복무 대상인 신체등급 2급 판정을 받았다.

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이후 2022년 정신건강의학과 전문의에게 우울증과 경계성 인격장애 증상이 있다고 말해 진단서를 발급받았고, 같은 해 병무청에 관련 자료를 제출해 우울장애 등을 이유로 신체등급 4급 보충역 판정을 받은 것으로 조사됐다.

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하지만 이날 재판에서 쿤디판다 측은 "공소사실을 부인하는 취지"라고 밝히며 혐의를 인정하지 않았다.

다음 공판은 오는 9월 7일 오후 2시에 열릴 예정이다.

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한편 쿤디판다는 지난 2020년 쇼미더머니9 준결승에 오르며 실력을 인정받은 래퍼다.

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이후 한국대중음악상 수상 등 힙합 신에서 존재감을 키웠으며, 올해 방송된 쇼미더머니12에서도 강력한 우승 후보로 꼽혔다.

그러나 병역 기피 의혹이 불거지며 방송에서는 사실상 통편집됐고, 이후 관련 논란이 이어지고 있다.

narusi@sportschosun.com