이효리, 요가원 운영 고충 토로 "수강생들 아우르기 쉽지 않아, 어렵고 힘들다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 이효리가 요가원 운영 고충을 털어놨다.

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10일 유튜브 채널 '아 요가'에서는 '효리 말고 아난다. 요가쌤들의 속마음은요..'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이효리는 절친한 요가 강사들을 만나 요가에 대한 이야기를 나눴다. 요가원을 운영 중인 이효리는 "자세를 유지하라 하는 선생님의 마음이 정말 어렵고 힘들다. 힘들어하는 모습을 보니까. 그 마음이 정말 어렵고 빨리 돌아오게 해주고 싶다. 어떤 사람이 너무 아파하면 빨리 가서 연고 발라 주고 싶은 게 인간의 마음이지 않냐. 아파해야지 성장한다는 건 우리가 경험해봤으니까 (알지만) 아프도록 내버려두는 마음이 너무 어렵다. 3분 하라 해놓고 2분 안에 돌아오라 한 적이 많다. 그걸 못 참았다"고 털어놨다.

지난해 9월 요가원을 차린 후 반년 넘게 운영해오고 있는 이효리는 "9월부터 지금까지 듣고 계시는 분들이 거의 다 새벽반이다. 진짜 열심히 하신다. 등록하려고 엄청 노력하신다"며 "회원들 몸도 이제 인지가 되고 수련도 어느 방향으로 끌고 가야 할지 알겠는데 아침수업은 일일 체험이 70% 이상"이라 밝혔다.

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다른 강사가 "아우르는 게 쉽지 않겠다"고 하자 이효리는 "쉽지가 않다. 그게 내 수련인 거 같다"고 고백했다.

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이효리는 "날씨나 분위기, 어떤 사람이 오는가에 따라 다르니까 감응하면서 수업을 하는 거 같다. 분위기에 감응하면서 하다 보니까 지금까지 똑같은 수업은 한번도 해본 적이 없다"며 "요가가 처음인 사람이 오면 그때 또 강습을 바꾼다. 어떨 때는 완전 초심자에 맞추기도 한다. 숙련자들도 오랜만에 초심자 행법을 하면서 좋은 게 있지 않냐. 사실 초심자 수업을 하든 숙련자 수업을 하든 초급 행법에서도 깊게 정렬을 할 수 있다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com