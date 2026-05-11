"서진 삼촌 최고" 대림家 4세 이주영, 이서진에 꽃다발 '의외의 투샷'

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[스포츠조선 조민정 기자] 대림그룹 4세 이주영이 배우 이서진과의 친분을 공개하며 눈길을 끌었다.

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이주영은 최근 자신의 SNS에 "서진 삼촌의 '바냐삼촌' 꼭 보셔야 해요"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 LG아트센터에서 공연 중인 연극 '바냐삼촌' 포토월 앞에 선 두 사람의 모습이 담겼다. 꽃다발을 든 이서진과 그 옆에서 환하게 웃고 있는 이주영의 모습이 포착되며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

특히 이서진의 첫 연극 도전작을 응원하기 위해 공연장을 찾은 모습으로 두 사람의 가까운 관계가 자연스럽게 드러났다. 이주영이 "서진 삼촌"이라고 표현한 점도 눈길을 끌었다.

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이주영은 대림그룹 이준용 명예회장의 손녀이자 이해창 킴텍 대표의 딸이다. SNS 활동을 통해 인플루언서로도 이름을 알리고 있다.

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한편 이서진이 출연 중인 연극 '바냐삼촌'은 러시아 극작가 안톤 체호프의 동명 작품을 원작으로 한 공연으로 오는 5월 31일까지 LG아트센터 서울에서 진행된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com