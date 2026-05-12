은혁·이보람, 열애설에 뒤늦은 심경 "사귀면 그런 스킨십 못해" ('동해물과')

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[스포츠조선 이우주 기자] '동해물과' 은혁과 이보람이 열애설을 뒤늦게 해명했다.

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11일 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁'에서는 ''슈주랑 사겼어!?' 씨야 남규리까지 의심했던 은혁&보람 열애설 전격 해명 눈물의 추억여행은 덤'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

씨야의 등장에 이동해는 "이거부터 해결하고 가겠다 보람, 은혁 궁금해하시는 분들이 많다"고 의미심장하게 말했고 은혁은 "궁금해하시는 분이 아니라 알고 계시는 분이 있냐"고 황당해했다. 이보람 역시 "지긋지긋하다"고 토로했다. 두 사람은 2007년 열애설의 주인공이었던 것.

열애설이 불거진 배경에 대해 이보람은 "둘이 뭐한 게 아니고 얘(은혁) 때문이다. 우리가 드림콘서트인가 뭔가를 하는데 단체로 무대에 올라갔다. 얘기 지나가면서 내 머리를 툭툭 치고 갔다"고 밝혔다. 이에 열애를 의심받았다는 것. 이어 문제의 영상이 공개됐다. 무대에서 퇴장하던 은혁은 이보람의 머리를 툭툭 치면서 지나갔다. 이에 동해는 "이거는 사귀는 사이에 치는 게 아니라 '야 나 간다' 이런 느낌이다"라고 말했고 은혁 역시 "오히려 사귀면 저렇게 못한다"고 밝혔다.

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이보람은 "다음날 회사에서 '무슨 사이냐' 이렇게 물어본 거다. '아무 사이도 아니다. 친구다' 했는데 그렇게 기사가 난 건다. 기자들이 물어봤다더라. 전혀 아니다"라고 해명했다.

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은혁은 "내 기억에는 연지랑도 해서 86모임을 만들었다. '이혁재와 떨거지들'이라 해서 '재떨이'라 했다"며 "숙소 앞 놀이터에서 같이 놀았다. 우리가 다 술을 안 마셔서 물총싸움을 했다. 사실 열애설이 났으면 그런 데서 사진 찍혀서 나왔어야 되는데 그런 건 하나도 없다"고 토로해 웃음을 안겼다.

두 사람은 돈도 빌려준 사이라고. 이에 은혁은 "너 돈도 빌려갔냐"고 물었고 이보람은 "뭘 내가 빌려가냐. 네가 빌려 달라 한 거다"라고 억울해했다. 한 예능 미션에서 은혁이 이보람에게 전화를 걸어 50만 원을 빌려달라 한 것. 당시 50만 원이 없었던 이보람은 돈을 구해 은혁에게 빌려주겠다고 약속해 은혁의 미션을 성공시켰다. 은혁은 "우리한텐 큰돈이었다"고 말했고 이보람은 "그때 50만 원 없었냐"고 물었다. 은혁이 "없었다. 우리 없었다"고 하자 이보람은 "우리도 없었다 밥 먹을 돈도 없어서 쫓겨났다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com