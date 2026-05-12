스마일게이트, 베트남 게임전시회에서 '로드나인' 출시하고 스토브 사업 본격 전개

Advertisement

Advertisement

Advertisement

동남아 게임 시장 공략에 속도를 내고 있는 스마일게이트가 베트남 최대 게임 행사에서 플랫폼 경쟁력 알리기에 나섰다고 전했다.

단순 게임 서비스가 아니라 합법적인 오픈 플랫폼 구축까지 내세우며 현지 시장 선점에 드라이브를 거는 모습이다. 스마일게이트의 글로벌 게임 플랫폼 스토브는 지난 8~9일 베트남 호치민 SECC에서 열린 게임버스 2026에 단독 부스로 참가해 현지 이용자들과 직접 소통했다고 밝혔다.

우선 곧 현지 정식 출시를 앞두고 있는 MMORPG '로드나인'을 베트남팬들에게 공개했다. 부스에선 사전등록과 게임 시연, SNS 이벤트를 결합한 '스탬프 랠리'를 운영했다. 현장에서는 마우스패드와 머그컵, 토트백 등 다양한 굿즈를 앞세워 관람객들의 참여를 유도했다고 전했다.

Advertisement

스마일게이트는 이번 행사에서 단순 게임 홍보를 넘어 '스토브 베트남(STOVE Vietnam)' 플랫폼 자체를 적극적으로 알리는 데 공을 들였다. 특히 스토브가 베트남 현지 법률과 게임 심의 절차를 준수하는 유일한 오픈 게임 플랫폼이라는 점을 강조했다고 밝혔다.

Advertisement

이는 최근 베트남 게임 시장의 규제 환경과도 맞물린다. 베트남은 게임 서비스 과정에서 라이선스와 심의 규제가 까다로운 국가 가운데 하나로 꼽힌다. 글로벌 게임사 입장에서는 단순 현지 진출보다 안정적인 유통 체계 구축이 핵심 과제로 떠오르고 있다.

이를 위해 스마일게이트가 현지 국영 계열사와 손잡았다고 설명했다. 현장에서 VTC 온라인(VTCO)과 공동사업 계약 체결식을 진행했다. 양사는 베트남 환경에 맞춘 합법 오픈 게임 유통 체계를 공동 구축할 계획이다.

Advertisement

스마일게이트는 플랫폼·기술·운영 전반을 담당하고, VTCO는 현지 규제 대응과 사업 전개를 맡는다. 특히 베트남 시장 진출 시 필수 절차로 꼽히는 게임 라이선스(G1 등) 대응 체계를 빠르게 구축했다는 점도 강조했다.

Advertisement

이밖에 스토브 베트남은 플랫폼 라인업 확대에도 나선다고 밝혔다. 국내 인디게임 '둠스헤어살롱'과 '린 퍼즐에 그려진 소녀 이야기'를 비롯해 베트남 인디게임 '재앙(스커지)', 일본 사이쿄의 슈팅 게임 '텐가이'와 '건버드 2' 등 국내외 인디·레트로 게임을 순차적으로 선보일 예정이다.

특히 스마일게이트는 단순 퍼블리싱 플랫폼을 넘어 인디 창작자들의 베트남 진출 허브 역할까지 노리고 있다. 현지 결제 시스템과 웹 기반 상점 플랫폼까지 함께 제공하며 이용자 접근성을 높인다는 전략이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com