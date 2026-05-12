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김고은, 불치병 유기견 입양 4년 만에…끝내 이별 "사랑해 월아"

김고은, 불치병 유기견 입양 4년 만에…끝내 이별 "사랑해 월아"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 김고은이 반려견 월이를 떠나보냈다.

12일 김고은은 자신의 SNS에 "사랑해 월아"라는 글과 여러 장의 사진을 남겼다.

공개된 사진에는 그동안 월이와의 추억이 가득 담겼다. 보호소에서 처음 만난 순간부터 가족이 된 뒤 함께 한 시간들, 장례식 현장까지 담겨 보는 이들의 마음까지 아프게 했다.

김고은은 지난 2022년 불치병을 가진 유기견 월이를 입양했다. 당시 한 유기견 봉사자는 "우리 월이 입양자님이 바로 김고은 배우님이세요! 입양 홍보를 올린 다음날 월이를 한눈에 알아봐 주셨고 입양 진행을 위해 건강 상태를 확인하던 중, 아이가 제대로 걷지 못한다는 걸 알게 됐어요. 고개가 왼쪽으로 기울어져 중심을 잘 잡지 못했어요. 입양자님이 월이를 직접 보시고 치료해 주고 싶다며 데려가 주셨어요"라고 전했다.

김고은, 불치병 유기견 입양 4년 만에…끝내 이별 "사랑해 월아"
김고은, 불치병 유기견 입양 4년 만에…끝내 이별 "사랑해 월아"
김고은, 불치병 유기견 입양 4년 만에…끝내 이별 "사랑해 월아"

이후 월이는 뇌 MRI(자기공명 영상장치)를 촬영했는데 기뇌증, 뇌탈출증이라는 불치병 판정을 받게 됐다. A 씨는 "고칠 수 있는 방법이 없음에도 큰 결정해 주신 김고은 배우님 정말 감사드립니다"라며 고마움을 전했고, 김고은은 "잘 키울게요"라는 글과 하트 이모티콘을 남기며 화답했다.

한편 김고은은 최근 TVING 드라마 '유미의 세포들' 시즌3에 출연했다.

joyjoy90@sportschosun.com

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