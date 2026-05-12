풍자, 코 성형만 5번..부작용 솔직 인정 "흉살 보이지만 만족스러워"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 풍자가 5번의 성형수술 후 얻은 현재 코에 대한 만족감이 높다고 밝혔다.

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12일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '우울증과 무기력증'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 풍자는 팬들의 고민을 듣고 상담해 주는 시간을 가졌다. 특히 코 성형을 고민하는 한 팬의 사연에 "내 전문이다. 더군다나 코 성형은 5번 했다. 성형을 안 해본 게 있을까 싶을 정도로 정말 여러 가지 해봤다"고 말했다.

이어 "절대 성형 조장하는 건 아니다"라면서도 "성형은 진짜 개인 만족이다. 남들이 뭐라고 해도 내 만족인 거다"라고 자신의 생각을 밝혔다.

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자신의 코 성형에 대한 엇갈린 반응도 솔직하게 전했다. 풍자는 "내 코를 이야기하면 인터넷상에 사람들의 의견이 딱 반반이다. 반은 '과하다', '별로다', '예전 코가 낫다', '너무 높다', '인위적이다', '피노키오 같다'는 의견이 50%이고, 나머지는 '괜찮다', '얼굴에 어울리는 것 같다', '저런 코 하고 싶다'는 의견이 50%이다"라고 전했다.

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그러면서 "나는 한 번도 이런 의견을 보면서 동요된 적이 없다. 사실상 큰 관심이 없다. 내 만족이니까"라며 "5번 수술하면서 지금 코가 제일 만족스럽다. 다시 할 생각은 없고, 볼 때마다 잘했다는 생각이 든다"고 밝혔다.

다만 성형의 위험성에 대해서도 솔직하게 이야기했다. 풍자는 "성형이 100% 성공할 수 있다는 건 거짓말이다. 실패할 수도 있고, 마음에 안 들 수도 있고, 부작용이 있을 수도 있다"고 설명했다.

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이어 "나는 지금 코가 엄청난 만족감이 있는데도 부작용은 있다. 안에 흉살이 보인다던가 인위적이라던가 하는 부작용은 있지만 감안해야 한다"고 덧붙였다.