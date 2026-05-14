'32kg 감량' 풍자, 결국 비키니까지 간다..."60kg 한혜진 무너뜨릴 것"

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[스포츠조선 김수현기자] 32kg 감량에 성공하며 화제를 모은 방송인 풍자가 새로운 다이어트 목표를 공개했다.

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13일 공개된 유튜브 채널 한혜진 영상에는 한혜진의 집을 찾은 풍자와 코미디언 엄지윤의 모습이 담겼다.

이날 풍자는 한껏 꾸민 모습으로 등장해 모두를 놀라게 했다. 이를 본 엄지윤은 "오늘 어디 가냐. 왜 이렇게 꾸몄냐"고 물었다. 최근 급격히 체중을 감량하며 한층 또렷해진 이목구비와 슬림해진 비주얼이 눈길을 끈 것.

한혜진 역시 풍자의 달라진 모습에 감탄했다. 그는 "지금 얼굴 보니까 유지 잘하고 있는 것 같다"고 말했고, 풍자는 "저번에 봤을 때보다 2kg이 더 빠졌다"며 "현재 총 32kg 뺀 상태"라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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이에 엄지윤은 "이제 진짜 홀쭉이 되는 거 아니냐"고 반응했고, 풍자는 "그 정도는 아니다"라고 웃으면서도 "제 워너비가 있다. 한혜진이다"라고 깜짝 선언했다.

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탑모델 출신인 한혜진은 곧바로 "그건 안 되지"라며 손사래를 쳤지만, 풍자는 물러서지 않았다. 그는 "나 한혜진 무너뜨리려고 한다"고 말하며 다이어트 의지를 불태웠다.

예상치 못한 선전포고에 한혜진은 "날 무너뜨린다고? 내가 무슨 댐이냐"고 황당해했고, 풍자는 "일단 1차 목표는 엄지윤 따라잡는 것"이라며 웃음을 자아냈다.

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이어 풍자는 '프로 다이어터'로 유명한 한혜진에게 다이어트 후 달라진 몸 상태에 대한 고민도 털어놨다. 그는 "살이 빠지니까 몸에 멍이 왜 이렇게 많이 드는지 모르겠다"고 질문했고, 한혜진은 "뼈랑 살이 가까워져서 그렇다"며 "나도 예전에 살 찌기 전에는 멍을 달고 살았다"고 경험담을 전했다.

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이에 한혜진은 최근 몸무게 60kg를 처음으로 공개했던 당시를 떠올리며 진솔한 속내를 털어놨다. 그는 "댓글 보고 계속 울었다"며 "사람들이 '훨씬 보기 좋다'고 해주더라. 진짜 눈물이 났다"고 고백했다.

분위기가 무르익자 엄지윤은 "우리 4개월 뒤에 비키니 콘텐츠 찍는 거 어떠냐"고 제안했고, 한혜진은 관심을 보이며 눈빛이 달라졌다.

그러나 영상 없이 '비키니 팟캐스트'를 하자는 말이 나오자 풍자는 "그럴 거면 그냥 방에서 속옷만 입고 있으면 되는 거 아니냐"고 받아쳐 또 한 번 폭소를 유발했다.

한편 풍자는 앞서 다이어트 초기에 비만 치료제를 통해 약 17kg을 감량했지만, 속 울렁거림과 구토 유발 등 심각한 부작용을 겪으며 해당 방법을 중단했다고 밝힌 바 있다. 이후 치료제를 끊은 뒤 일시적인 요요 현상을 겪기도 했지만, 운동과 식단 조절을 병행하며 꾸준히 체중 관리를 이어갔다. 그 결과 약 1년에 걸쳐 총 32kg 이상 감량에 성공하며 또 한 번 놀라운 변화를 보여주고 있다.

shyun@sportschosun.com