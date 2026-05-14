남보라, 자연주의 출산 오해 해명 "집에서 낳는 것 아냐, 무통주사·유도분만 제외"(컬투쇼)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 남보라가 자연주의 출산을 준비 중이라고 밝혔다.

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14일 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼에서는 스페셜 DJ로 개그맨 곽범이 함께한 가운데 가수 김수찬과 남보라가 '사랑의 고스톱' 코너 게스트로 출연했다.

이날 DJ 김태균은 "유도분만 없이, 무통주사 없이 자연주의 출산을 준비 중"이라는 남보라의 근황을 소개하며 "자연주의 출산이 제가 알고 있는 게 맞냐"고 질문을 던졌다.

이에 남보라는 "맞다. 자연주의 출산을 한다니까 집에서 낳냐고 하더라. 그게 아니고 아이는 의사가 받고, 무통주사나 유도분만 없이 진행하는 게 차이점"이라고 설명했다.

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이를 들은 김태균과 곽범은 "진통제를 안 맞는 거냐", "어떻게 참냐"며 놀라움을 감추지 못했다. 남보라는 "저희 엄마 때는 다 무통이 없었다"고 담담하게 말했지만, 곽범은 "기술이 더 좋아져서 훨씬 편하게 낳을 수 있는데"라며 걱정 어린 반응을 보였다.

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또 김태균이 "진통 시간이 길어지면 결국 유도분만을 하는 것 아니냐"고 묻자, 남보라는 "안 하는 게 더 빨리 낳을 수 있다고 한다. 무통을 맞으면 통증이 없어져 힘을 풀게 돼 오히려 늦어진다"며 "고통을 느끼면서 '아 빨리 나와라' 해야 더 빨리 나온다"고 자신의 계획을 전했다.

한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 같은 해 12월 임신 소식을 알렸다. 아이의 성별은 아들로, 출산 예정일은 오는 6월 18일이다.

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남보라가 준비 중인 '자연주의 출산'은 산모의 안전을 최우선으로 하면서 의료진의 개입을 최소화하고, 무통주사·회음 절개·관장·제모 등을 시행하지 않는 방식의 출산법으로 알려져 있다.