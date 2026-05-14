'환연4' 곽민경, ♥신승용과 열애 인정 6일 만에 '충격'…결국 칼 빼들었다 [공식]

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[스포츠조선 조민정 기자] '환승연애4' 출연자 곽민경 측이 악성 게시물에 대한 법적 대응에 나섰다.

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14일 곽민경 소속사 레이어엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 "곽민경을 향한 허위사실 유포와 악의적인 비방, 인신공격 및 명예훼손성 게시물과 댓글이 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 통해 지속적으로 확인되고 있다"고 밝혔다.

이어 "소속 아티스트 보호를 위해 관련 게시물과 자료를 지속적으로 모니터링 중"이라며 "현재 법률대리인을 통해 악성 게시물 작성자들에 대한 형사 고소 및 법적 대응 절차를 진행하고 있다"고 전했다.

또한 "추가 증거 수집과 법률 검토도 계속 진행 중이며 확인되는 불법 행위에 대해서는 어떠한 선처 없이 법과 원칙에 따라 엄정 대응할 예정"이라고 강조했다.

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소속사는 "확인되지 않은 내용을 바탕으로 한 추측성 게시글과 무분별한 허위사실 확산은 또 다른 피해를 초래할 수 있다"며 주의를 당부했다.

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이번 입장문은 곽민경이 '환승연애4'에 함께 출연했던 신승용과 실제 연인 관계라고 공식 인정한 지 6일 만에 나온 것이다. 두 사람은 최근 SNS 등을 통해 열애 사실을 공개하며 화제를 모았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com