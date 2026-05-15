대성, 비랑 똑같네...퍼포먼스 따라하며 조롱 "노래 안하고 추임새만" (집대성)

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[스포츠조선 김수현기자] 대성과 비가 오랜만의 재회 속 현실 '찐친 케미'를 터뜨리며 폭소를 안겼다. 15년 만에 만난 두 사람은 과거 활동 시절을 추억하는 것은 물론, 서로를 향한 거침없는 디스와 장난으로 웃음을 자아냈다.

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15일 공개된 '집대성' 유튜브 채널 콘텐츠에는 비가 게스트로 출연해 대성과 유쾌한 입담을 주고받았다.

이날 대성은 비를 보자마자 "우리가 '패밀리가 떴다' 이후로 처음이다"라며 반가움을 드러냈다.

이에 비는 "조금만 더 있었으면 20년이다"라고 받아치며 무려 15년 만에 재회한 사실을 언급했다. 오랜 시간이 흘렀음에도 자연스럽게 이어지는 두 사람의 티키타카가 시작부터 웃음을 자아냈다.

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특히 대성은 최근 발표된 비의 신곡을 언급하며 "형 목소리에 알앤비가 엄청 담겨 있다"라고 칭찬했다. 비 역시 "많이 있다"라며 만족스러운 표정을 지어 보였다.

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하지만 훈훈한 분위기도 잠시, 대성은 곧바로 비의 과거 무대 스타일을 소환하며 장난기를 폭발시켰다.

그는 "근데 형이 예전에 '레이니즘' 같은 거 부르면 추임새가 많았다"라며 "그때 보면 벌스는 조금만 부르고 '하!' '컴온!' 이런 것밖에 안 했다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이어 대성은 비 특유의 퍼포먼스를 익살스럽게 따라 하며 몸짓까지 더했고, 이를 본 비는 웃음을 터뜨리면서도 급히 해명에 나섰다.

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비는 "이건 오해다. 그건 마이클 잭슨도 안 한다"라며 억울함을 드러냈다. 특히 노래 중간중간 추임새와 퍼포먼스를 넣는 자신의 스타일에 대해 적극적으로 설명하며 흥분한 모습을 보여 또 한 번 웃음을 안겼다.

그러자 대성은 "마이클 잭슨이 안 하면 형도 안 하는 거냐"라고 재차 받아치며 놀렸고, 비 역시 지지 않고 "너네도 안 했잖아. 왜 나만 안 하는 것처럼 얘기하냐"라고 반박해 현장을 폭소케 했다.

오랜만에 만난 두 사람은 과거 예능과 음악 활동 시절을 떠올리게 하는 자연스러운 호흡으로 팬들에게 반가움을 안겼다.

한편 대성은 최근 유튜브 채널 '집대성'을 통해 다양한 스타들과 만나 솔직한 토크를 이어가고 있으며, 비 역시 꾸준한 음악 활동과 방송 출연으로 활발한 활동을 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com