최준희, 결혼식 직전 드레스 자태 공개..母 최진실과 판박이 "심장 떨려"

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[스포츠조선 김소희 기자] 故 최진실의 딸 최준희가 결혼식을 앞두고 설렘 가득한 마음을 전했다.

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최준희는 16일 자신의 SNS를 통해 "심장 떨려"라는 짧은 글과 함께 영상을 공개했다. 공개된 영상 속 그는 결혼식을 앞두고 웨딩드레스를 착용한 채 이동하는 모습으로, 면사포와 오프숄더 디자인의 드레스를 매치해 단아하면서도 우아한 분위기를 자아냈다.

특히 최준희는 카메라를 바라보며 환하게 미소 짓는 모습으로 시선을 모았다. 인생의 새로운 출발점에 선 예비 신부로서의 설렘과 긴장감이 자연스럽게 묻어나며, 다가올 결혼식을 향한 기대감을 고스란히 전했다.

최준희는 이날 서울 강남의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인 남성과 결혼식을 올린다. 혼주는 친오빠인 최환희가 맡는다.

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앞서 최준희는 전날 SNS를 통해 장문의 글로 결혼을 앞둔 소감을 직접 전하기도 했다. 그는 예비 신랑에 대해 "곁에 남아주는 법을 아는 사람"이라며 "긴 시간을 견뎌온 사람만이 가진 눈빛과, 누군가에게 쉽게 기대지 못했던 마음이 서로 닮아 있었던 것 같다"고 밝혔다.

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또 "상처와 외로움을 겪어본 사람이기에 사랑을 가볍게 여기지 않는다"며 "고통이 사람을 얼마나 단단하게 만드는지 아는 사람이라 더 마음이 갔다"고 덧붙였다.

두 사람은 약 5년간 교제하며 깊은 신뢰를 쌓아온 것으로 알려졌으며, 오랜 시간 서로의 곁을 지켜온 끝에 부부의 연을 맺게 됐다.

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최준희는 故 최진실과 야구선수 故 조성민의 딸로, 현재 인플루언서로 활동 중이다.