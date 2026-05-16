“귀 안 들리고 몸 안 따라줘”..90세 신구, 그럼에도 무대는 계속된다

박근형(왼쪽), 신구 [사진=연합뉴스]

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 신구(90)와 박근형(86)이 연극 '베니스의 상인'으로 다시 한 번 같은 무대에 오른다.

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두 사람은 오는 7월 8일부터 8월 9일까지 서울 국립극장 해오름극장에서 공연되는 이번 작품에서 각각 공작 역과 샤일록 역을 맡아 전 회차 원캐스트로 무대를 이끈다.

신구는 "귀도 잘 안 들리고 몸이 뜻대로 움직이지 않는 순간도 있지만, 연기를 하는 시간 자체가 즐겁고 보람 있다"며 "연습하고 공연하는 것이 지금의 내 역할이자 좋아하는 일"이라고 말했다. 이어 "세월을 이길 수는 없지만 아직 무대에 설 힘이 남아 있다"고 강조했다.

또한 그는 "1000석 규모 극장을 한 달간 꽉 채우려면 3만 명 정도가 필요한데, 서울 인구를 생각하면 결코 어려운 목표는 아니다"라며 웃어 보이기도 했다.

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박근형 역시 "큰 무대에서 연극을 올리는 건 쉽지 않지만, 완성도 높은 작품을 보여주겠다"며 "이 나이에 이르니 샤일록이라는 인물을 단순한 선악이 아닌 한 인간으로 표현하고 싶다"고 밝혔다. 그는 1959년 중앙대 재학 시절 같은 역할을 맡았던 이후 무려 67년 만에 다시 샤일록을 연기한다.

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이번 작품은 윌리엄 셰익스피어의 희곡을 원작으로 하며, 돈을 둘러싼 계약과 인간의 욕망, 공정성에 대한 질문을 중심으로 전개된다. 연출을 맡은 오경택은 "상황에 따라 달라지는 공정성, 정의의 의미를 묻고 싶었다"고 설명했다.

한편 두 배우가 조성한 '연극 내일 기금'을 통해 선발된 신진 배우 5명도 앙상블로 참여해 무대를 함께 채운다.

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tokkig@sportschosun.com