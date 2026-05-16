신작 판타지 월드 RPG '아주르 프로밀리아', 15일부터 국내 베타 테스트 실시

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넥슨이 신작 판타지 월드 RPG '아주르 프로밀리아'의 국내 이용자 검증에 나섰다.

서브컬처 감성과 수집형 콘텐츠, 오픈월드 탐험 요소를 결합한 작품으로 올 하반기 기대작 경쟁에 본격 합류할 예정이다.

넥슨은 15일 만쥬게임즈가 개발중인 '아주르 프로밀리아'의 국내 클로즈 베타 테스트(CBT)를 시작했다고 밝혔다. 테스트는 오는 18일까지 PC(윈도우)와 모바일(안드로이드) 플랫폼에서 진행된다.

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이번 CBT에서는 판타지 대륙 '프로밀리아'를 무대로 다양한 콘텐츠를 체험할 수 있다. 특히 180종 이상의 파트너 생물 '키보'가 핵심 시스템으로 전면에 등장한다. 이용자는 탐험 과정에서 키보와 교감하며 전투뿐 아니라 필드 기믹 해결, 건설, 아이템 제작 등 다양한 활동에 활용할 수 있다.

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또 협동 PvE 콘텐츠 '위기 토벌'을 비롯해 이용자 간 전략 대결 콘텐츠인 '키보 대전', 각종 미니게임 등 비교적 폭넓은 플레이 경험을 제공한다. 이밖에 넥슨은 오는 18일까지 치지직 방송 플랫폼에서 '치지직 드롭스 캠페인'을 운영한다. 이용자가 '아주르 프로밀리아' 카테고리 방송을 시청하면 누적 시청 시간에 따라 MSI 지포스 RTX 5080 뱅가드 SOC D7 16GB 하이퍼프로져 그래픽카드 경품 응모 기회를 제공한다.

사전등록 이벤트도 병행된다. 오는 22일까지 사전등록에 참여한 이용자 가운데 추첨을 통해 RTX 5080 그래픽카드를 지급하며, 6월 30일까지 진행되는 '마이 스티커' 웹 이벤트에서는 SNS 공유 및 미션 수행을 통해 스티커북을 완성하면 구글 기프트카드와 아크릴 스탠드 등 다양한 경품을 받을 수 있다.

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'아주르 프로밀리아'는 '벽람항로'로 글로벌 팬덤을 구축한 만쥬게임즈의 차기작이다. 미소녀 캐릭터 중심의 서브컬처 스타일에 오픈월드 탐험과 생물 교감 시스템을 결합한 점이 특징이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com