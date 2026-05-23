도경완, 잘나가는 ♥장윤정 남편의 서러움 "다 아내 안부만 물어, 우리 부모님도 마찬가지"(도장TV)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 도경완이 아내인 가수 장윤정를 향한 애정을 드러내면서도 귀여운 질투심을 고백해 웃음을 안겼다.

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23일 유튜브 채널 '도장TV'에는 '자기야 나 서운한 일이 있어'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 장윤정과 도경완은 새조개 샤브샤브를 먹으며 술잔을 기울였고, 현실 부부다운 솔직한 대화로 유쾌한 분위기를 자아냈다.

이날 도경완은 샤브샤브를 맛보던 중 "새조개는 마치 장윤정과 같다. 시간이 지날수록 맛있어진다"며 남다른 애정을 표현했다. 이어 그는 "가수로서, 연예인으로서, 여인으로서 맛과 멋이 무르익는다"고 덧붙이며 아내를 향한 진심 어린 애정을 전했다.

장윤정을 향한 칭찬은 계속됐다. 도경완은 "모든 사람이, 내 모든 주변 사람들이 다 자기를 좋아한다"며 "우리 부모님도 의심스럽긴 하다. 그건 어쩔 수 없다"고 농담 섞인 질투를 드러내 웃음을 자아냈다.

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이에 장윤정은 "모든 사람이 날 좋아한다고 느낄 때 서운하냐, 으쓱하냐"라고 물었고, 도경완은 잠시 고민한 뒤 "둘 다 있다. 서운하기도 하다"고 솔직하게 털어놨다. 그는 "나부터 알게 된 사람도 부부로 같이 만나면 안부나 궁금증이 다 자기 위주로 간다"며 "그게 속상하기도 하지만 어쩌겠냐. 내 배우자인데"라고 말해 현실 남편의 귀여운 속내를 드러냈다.

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특히 도경완은 뜻밖의 인물을 언급하며 폭소를 유발했다. 그는 "나 서운한 사람 따로 있다. 장항준 감독님"이라고 말했고, 장윤정은 황당한 듯 "무슨 소리냐. 친하냐"고 되물었다. 이에 도경완은 "아니다. 일면식도 없다"고 선을 그으면서도 "원래 이상순, 장항준, 도경완이 3대였다"며 '결혼 잘한 남편' 라인업을 언급해 웃음을 안겼다.

이어 그는 "근데 장항준 감독님이 '왕사남'으로 떠서 그룹에서 빠졌다. 나랑 상순이 형만 남았다"고 너스레를 떨었고, 장윤정은 "상순이 형도 잘나간다"고 받아쳐 현장을 폭소케 했다. 결국 도경완은 "나만 노는 거냐"고 자조 섞인 농담을 던졌고, 장윤정은 곧바로 "뭘 노냐. 일하지 않냐. 우울한 이야기 좀 그만하라"고 단호하게 받아쳐 현실 부부 케미를 완성했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com