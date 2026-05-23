"수원캐슬파크, 인공기 V세리머니" 北내고향, 도쿄 베르디 1-0 꺾고 우승! 상금 15억원[AWCL 결승]

23일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 평양 내고향여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 결승전. 우승을 차지한 내고향여자축구단 선수들이 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.23/

23일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 평양 내고향여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 결승전. 내고향여자축구단 김경영이 선취골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.23/

23일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 평양 내고향여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 결승전. 내고향여자축구단 김경영이 선취골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.23/

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[수원=스포츠조선 전영지 기자]북한 여자축구 명문 클럽 내고향여자축구단이 아시아 여자챔피언스리그(AWCL) 결승에서 '일본 WE리그 명가' 도쿄 베르디 베르자를 꺾고 우승했다.

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내고향은 23일 오후 2시 수원종합운동장에서 펼쳐진 AWCL 결승전에서 도쿄 베르디에 1대0으로 승리했다. 우승 상금 100만달러(약 15억원)와 함께 첫 트로피를 들어올렸다.

23일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 평양 내고향여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 결승전. 우승을 차지한 내고향여자축구단 선수단이 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.23/

이날 수원종합운동장은 내고향의 홈그라운드였다. 조별예선에서 북한에 4대0 승리를 거두고, 준결승에서 멜버른FC에 3대1 승리와 함께 단 1실점을 허용하고 결승에 오른 도쿄 베르디가 북한 내고향의 거친 플레이와 강한 정신력, 홈을 방불케 하는 응원단의 기세에 밀렸다.

23일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 평양 내고향여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 결승전. 내고향여자축구단을 응원하는 축구 팬들. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.23/

'경기 전부터 수원종합운동장 주변은 "평양 내고향여자축구단의 선전을 기원합니다"가 새겨진 플래카드로 둘러싸였다. '내고향'의 안방 분위기가 조성된 가운데 도쿄 베르디 응원석인 E석도 일반 판매분을 포함해 2600장 정도 판매됐지만 빈 자리가 많았다. 이날 공식 관중수는 2670명이었다. 내고향 선수단이 그라운드에 모습을 드러내자 E석을 가득 메운 1000여명의 내고향 응원단은 치어리더의 리딩에 따라 응원스틱을 일사불란하게 치면서 "내~고향~ 짝짝짝짝짝!" 응원을 펼쳤다. 내고향의 공격 때면 뜨거운 함성과 함께 한목소리로 "골!" "골!"을 외쳤다. '우리선수 힘내라!' '힘내라! 우리가 응원하고 있다'는 격문과 함께 내고향 구단 깃발이 나부꼈다.

23일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 평양 내고향여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 결승전. 리국향이 슈팅을 시도하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.23/

전반 11분 내고향 캡틴이자 골잡이 김경영의 슈팅이 불발된 직후 코너킥 찬스,"대~한민국!" 응원과 같은 박자로 "내~고향!"을 연호했고 "골! 골! 골!"을 외치며 응원전을 이어갔다.

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전반 15분 왼쪽 측면에서 도쿄 베르디 시오코시 유즈호가 박스 안쪽으로 파고들며 날린 슈팅을 튕겨나온 볼을 내고향 리유정이 필사적으로 걷어내자 내고향 응원단의 함성이 쏟아졌다. 전반 33분 도쿄 베르디 신조 미하루가 팔꿈치 가격으로 레드카드 VAR이 가동됐지만 옐로카드가 선언됐다. 전반 36분 내고향 정금이 쇄도하며 날린 슈팅이 골대를 벗어났다.

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팽팽했던 승부의 균형추는 전반 44분 깨졌다. 북한의 불꽃같은 역습, 정금이 왼쪽 측면을 치고 달린 후 박스 정면 김경영에게 필사적인 패스를 건넸고, '득점왕' 김경영이 원샷원킬의 기회를 놓치지 않았다. 날선 오른발 슈팅이 골망 구석에 꽂히자 내고향 응원단이 "김경영! 김경영!"을 연호하며 플래카드를 힘차게 흔들었다. 내고향이 1-0으로 앞선 채 전반을 마쳤다.

후반 시작과 함께 도쿄 베르디는 수비수 아소 다마미 대신 혼다 모모카를 투입했다. 그러나 김경영을 앞세운 내고향의 기세는 후반에도 꺾이지 않았다. 내고향 응원단의 "내~고향! 내~고향!" 응원도 더욱 뜨거워졌다. 후반 17분 내고향 정금이 노려찬 슈팅이 도쿄 골키퍼 오바 슈의 손에 잡혔다.

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후반 22분 내고향은 많이 뛴 정금 대신 김혜영, 김성옥 대신 최연아를 투입했다. 후반 27분 최연아의 패스에 이은 김경영의 오른발 슈팅이 빗나갔다. 후반 29분, 공중볼을 다투던 김경영과 무라마츠 도모코가 머리를 부딪치며 쓰러졌다. 후반 33분 도쿄 베르디는 아오키 유나 대신 마츠나가 미유를 투입하며 승부수를 띄웠고, 후반 38분 에이스 고바야시 리카코를 뒤늦게 투입하며 총력전을 펼쳤다. 그러나 강한 체력과 정신력으로 무장한 내고향 역시 1대1 싸움에서 도쿄에 밀리지 않았다.

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후반 40분 내고향 김혜영의 날카로운 왼발 슈팅을 도쿄 골키퍼 오바 슈가 막아냈다. 4분의 추가시간, 내고향 리유일 감독은 김경영을 배고 수비수 리금향을 투입하며 1대0 승리를 지킬 뜻을 분명히 했다. 마음 급한 도쿄 베르디의 공격 작업이 잇달아 무산됐다. 고바야시의 야심찬 헤더가 불발되며 내고향이 1대0으로 승리, 100만 달러의 우승컵을 들어올렸다.

23일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 평양 내고향여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 결승전. 우승을 차지한 내고향여자축구단 선수단이 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.23/

우승 확정 순간 내고향 선수들이 일제히 벤치로 달려가 리유일 감독을 헹가래쳤다. 이어 인공기를 들고 내고향 응원단을 향해 달렸다. 인공기 세리머니에 내고향 응원단이 열렬한 박수와 환호로 축하를 보냈다.

수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com