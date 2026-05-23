서인영, 모친상 후 이혼·우울증까지… "명품 다 팔아 생활비 탕진" 충격 고백

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 서인영이 어머니를 떠나보낸 뒤 겪었던 힘든 시간과 이혼 후 생활고, 우울증을 솔직하게 털어놨다.

Advertisement

21일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '서인영VS이지혜 20년 전 이야기 하다 펑펑 운 역대급 이유는? (연애상담, 루머해명)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 서인영은 이지혜와 대화를 나누던 중 결혼과 이혼 이후의 심경을 담담하게 고백했다. 그는 "엄마가 갑자기 돌아가셨다. 너무 갑작스러웠다"며 "그 다음 바로 결혼을 해버렸다. 내가 생각하던 결혼이 아니었기 때문에 너무 외롭고 우울증이 왔다"고 말했다.

이어 "버텨보려고 하다가 결국 끝이 났고, 벌써 3년 정도 됐다"며 힘들었던 시간을 떠올렸다. 특히 연예인으로 살아오며 느꼈던 감정 기복에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 이에 이지혜는 "인기와 스포트라이트를 받다가 그렇지 않은 순간이 오면 자존감이 올라갔다 내려갔다 한다"며 공감했고, 서인영은 "안정된 사람을 만나야 한다는 건 알겠는데, 어떤 사람이 안정된 사람인지 모르겠더라"고 말했다.

Advertisement

또 그는 결혼 후 활동을 중단했던 시기를 언급하며 "처음엔 일을 안 하려고 결혼했는데, 일을 안 하고 있으니까 우울증이 오더라"고 밝혔다. 이어 "명품 팔아서 생활비로 쓴 돈도 다 탕진했다"고 고백해 충격을 안겼다.

Advertisement

이지혜는 "생활비로 다 쓴 거냐"고 묻자, 서인영은 "다 쓴 거지. 가진 것도 많지 않은데 이혼하면 어떻게 살아야 하나 너무 무서웠다"고 털어놨다.

그러면서도 서인영은 자신을 지켜준 사람들에 대한 고마움을 잊지 않겠다고 했다. 그는 "내 옆에 있어주는 스태프들과 정말 귀하게 생각해주는 사람들을 평생 잊지 말자고 다짐했다"며 "손으로 꼽을 정도지만 끝까지 소중하게 생각하고 싶다"고 전했다.

Advertisement

한편 서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했으나 약 1년 만인 2024년 파경 소식을 알렸다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com