'신지♥' 문원, 신혼집 'CCTV 11대' 해명..감시용 아닌 보안용 "안전 위해 사용"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 문원이 신혼집에 설치된 다수의 CCTV에 대해 직접 해명에 나섰다. 아내인 그룹 코요태 멤버 신지의 안전을 위한 선택이었다는 설명이다.

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23일 문원은 자신의 SNS를 통해 "집 밖에 CCTV가 많은 건 전 집주인 분이 설치해 두신 것을 저희가 그대로 인수받았기 때문"이라며 "신지 씨 안전을 위해 현재도 그대로 사용하고 있다"고 밝혔다.

앞서 지난 22일 방송된 신상출시 편스토랑에서는 신지와 문원 부부의 신혼 일상이 공개돼 화제를 모았다. 이날 방송에서 신지는 "집이 3층 주택이다 보니 무전기를 쓰게 됐다"고 설명하며 남다른 신혼 생활을 공개했다.

특히 신지는 무전기로 "자기야"라며 문원을 호출했지만 답이 없자 곧바로 CCTV 모니터를 확인하는 모습을 보였다. 이를 본 '편스토랑' 출연진들은 놀란 표정을 감추지 못했고, "무전기도 부족해서 CCTV까지 설치한 거냐"며 호기심을 드러냈다.

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이에 신지는 "그런 게 아니다"라며 "단독주택 보안을 위해 남편이 전 집주인분에게 양도받은 것"이라고 설명했다. 이후 방송 직후 온라인상에서 CCTV 개수와 보안 시스템에 대한 관심이 이어지자 문원 역시 직접 입장을 밝히며 오해 진화에 나선 것으로 보인다.

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한편 신지와 문원은 지난 5월 2일 결혼했다.