헤이지니, '둘째 없이 가족여행' 비난 받더니.."5개월만 중이염 완치" 뭉클

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[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 헤이지니가 둘째 아들의 중이염 완치 소식을 전했다.

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헤이지니는 25일 "승유 옷 정리 시작??"이라며 둘째 아들 승유의 근황을 공개했다.

그는 "누나한테 물려 받은 옷들은 작아서 못 입고, 예쁜 꼬까옷들은 중이염으로 집에만 있어서 못 입고, 실내복만 가득한 ??유"라고 안타까운 마음을 드러냈다.

이어 "약 5개월 만에 처음으로 중이염 완치되었어요!! 이제 예쁜 옷 입고 놀러다니쟈"라고 밝혀 축하를 받았다.

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앞서 헤이지니는 둘째 없이 떠난 가족 여행으로 인해 지적이 이어지자 해명에 나섰다.

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그는 "승유는 올해 1월 감기 이후 중이염이 생각보다 오래 이어져 현재까지 4개월째 꾸준히 치료와 진료를 받고 있다"며 "컨디션이 조금만 떨어져도 콧물, 코막힘, 중이염 증상이 다시 심해질 수 있어 외출도 상황에 따라 조심스럽게 결정하고 있다"고 설명했다. 이어 "저희도 승유, 채유와 네 가족이 함께하는 시간이 가장 좋지만 지금은 승유의 건강과 컨디션이 가장 우선이라 상황에 따라 함께하지 못할 때도 있다"고 덧붙였다.

한편 헤이지니는 2018년 결혼했다. 2023년 첫째 딸 출산에 이어 지난해 둘째 아들을 품에 안았다.

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jyn2011@sportschosun.com