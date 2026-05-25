김동현, 넷째 비결 밝혔다 "♥아내와 부부싸움한 날.."(아근진)

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[스포츠조선 김소희 기자] 김동현이 넷째 임신 비결을 공개했다.

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오늘(25일) 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 예능까지 접수한 명품 배우 김응수, 다둥이 아빠가 된 파이터 김동현, 원조 예능돌 조권이 예측 불가 토크로 하숙집을 뒤집어놓는다.

최근 진행된 녹화에서 김응수는 등장부터 거침없는 텐션으로 MC들 잡는 입담을 선보였다. 그는 '아근진'을 아냐는 질문에 "그게 뭐냐"고 되물어 현장을 술렁이게 했는데, 이에 멈추지 않고 "'아근진'보다 '라디오 스타'가 더 재밌다"는 폭탄 발언까지 던져 현장을 발칵 뒤집었다. 하지만 곧바로 "그만큼 오래 하라는 의미였다"며 급하게 수습에 나서 모두를 폭소케 했다.

이어 다둥이 아빠 김동현이 넷째 득남 비하인드를 공개했다. 그는 넷째가 아들일 거라는 사실을 미리 알고 있었다고 말하며, 과거 그가 봤던 사주에서 "아이가 한 명 더 있는데, 백마 탄 장군이다"라는 말을 들었었다고 털어놔 모두를 깜짝 놀라게 했다. 또한 김동현은 2세 준비 중인 이상민에게 좋은 기운을 나눠주고 싶다며 쓰던 아기 담요를 선물해 훈훈함을 더했다. 이에 MC들이 넷째 임신의 비결을 묻자, 그는 "아내와 부부 싸움한 날 아이가 생긴 걸 알았다"고 고백했고, 이를 듣던 이수지는 "나도 오늘 남편과 싸워야겠다"고 선언해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이후 결혼 37년 차 베테랑 남편 김응수가 '유부남 현실 고민 해결사'로 변신했다. 그는 "남편이 아는 건 다 헛배운 것", "아내 말이 다 맞다", "와이프는 이해시키는 존재가 아니다. 남편들 집 나가라" 등 거침없는 사이다 발언으로 유부남들의 폭발적인 공감을 자아냈다. 한편 원조 예능돌 '깝권'으로 돌아온 조권이 화려한 힐을 장착한 채 상상 초월 퍼포먼스를 선보였다고 해 기대를 자아낸다. 하숙집 거실을 순식간에 무대로 바꿔버린 조권의 레전드 힐 댄스 무대는 방송을 통해 공개된다.

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세 남자의 거침없는 입담 케미는 오늘 밤 10시 10분에 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에서 확인할 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com