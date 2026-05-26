'눈동자' 신민아 "스릴러 장르? 예전부터 하고 싶었다"

영화 '눈동자' 제작보고회가 26일 오전 서울 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 배우 신민아가 질문을 듣고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.26/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 신민아가 스릴러 장르에 대한 생각을 밝혔다.

Advertisement

신민아는 26일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '눈동자' 제작보고회에서 "예전부터 스릴러 장르 꽤 하고 싶었다"라고 했다.

'눈동자'는 유전병으로 시력을 점차 잃어가고 있는 서진이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 서스펜스 스릴러 영화다. 영화 '옆집사람'으로 데뷔한 염지호 감독이 연출을 맡아 스릴러의 긴장감을 특유의 감각적인 연출로 표현해냈다.

영화 '3일의 휴가', '디바', 드라마 '악연', '우리들의 블루스' 등 다양한 작품에서 다채로운 연기력을 보여줬던 신민아는 유전성 시신경병증으로 시력을 잃어가던 중 쌍둥이 동생의 죽음을 파헤치는 사진작가 서진과, 시각장애를 딛고 도예가로 성공하지만 의문의 죽음을 맞이한 서진의 쌍둥이 동생 서인으로 1인 2역을 완벽 소화한다.

Advertisement

특히 시력을 잃는 연기에 "사실 너무 어려웠다. 캐릭터적으로 장치도 있었고, 어떻게 담기고, 어떻게 표현을 해야 할 지를 감독님과 대화를 많이 했다. 붕대를 감고 있어서 안 보이는 답답함이 있었고, 위협감과 무언가를 찾아야 하는 압박감에 도망가는 신이 많아서 육체적으로 힘들기도 했다. 쌍둥이간 관계에서 감정적으로도 힘들었다. 어떻게 표현해야 다르고, 긴장감을 더 올릴 수 있을지 생각이 많아서 힘들었다"라고 말했다.

Advertisement

이어 "이러다가 눈이 여기에 있는 것 아닌가라는 생각이 들 정도로 연습을 열심히 했다. 그러다 보니 두통이 오기도 했다. 눈이 안 보이는 연기를 하다 보니, 청각이 정말 예민해지더라. 조명을 옮기거나, 사람들의 발소리가 예민하게 들린다는 걸 저도 찍으면서 느꼈다. '이 감각이 눈에서 멀어지면, 다른 데 살아나는 구나'라며 다른 경험을 했다"라고 전했다.

기존 러블리한 이미지와 반전인 스릴러 장르를 택해 눈길을 끌기도 한다. 신민아는 "예전부터 꽤 하고 싶었다. 기회가 닿으면 계속 참여하고 싶다"라고 밝혔다.

Advertisement

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com