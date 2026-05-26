비비, '싸가지' 미노이 저격 논란에 입열었다 "듣고 찔린 X이 잘못, 2년 전 만든 곡" 해명

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 비비(BIBI)가 피처링으로 참여한 우원재의 신곡 '싸가지'를 둘러싼 이른바 '디스 논란'에 대해 직접 입을 열고 억울함을 호소했다.

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지난 25일 유튜브 채널 '이넉살'에는 "차정원의 친구 비비를 만났습니다"라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 대세 아티스트 비비와 그의 소속사 수장 타이거JK가 출연해 진행자인 넉살과 함께 근황부터 솔로 앨범 발매 비화까지 다채로운 토크를 나눴다.

이날 대화 도중 넉살은 비비에게 "(우)원재랑 곡 같이 하지 않았냐"라며 최근 힙합 신을 뜨겁게 달군 우원재의 곡 '싸가지'를 언급했다. 질문이 나오자마자 타이거JK는 "아이 하지 마. 가만히 있어"라며 다급하게 비비의 말을 가로막아 현장을 폭소케 했다.

주변의 만류에도 비비는 오히려 "원재가 리스닝 파티에 초대 안 했다"라며 귀여운 서운함을 토로했다. 이에 타이거JK는 "원재가 너무 미안해서 그런 것"이라고 대변하며 "그 노래가 꽤 오래전에 녹음한 거다. 그런데 그게 최근에 누구 디스 곡이라고 논란이 됐다"며 속상한 속내를 내비쳤다.

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타이거JK는 논란을 의식한 듯 작업 배경을 구체적으로 설명했다. 그는 "원래 우원재가 꽤 오래전에 피처링을 부탁했던 곡이다. 당시 비비가 랩에 한창 흥미를 느끼던 시기라 '재밌겠다' 싶어서 순수하게 작업한 곡"이라며 "결코 특정 대상을 겨냥한 디스 곡이 아니다"라고 연신 강조했다. 비비 역시 옆에서 "작업한 지 2년 됐다"고 덧붙이며 특정 시기나 인물을 겨냥했다는 루머를 일축했다.

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이야기를 듣던 넉살은 "하필 시기가 너무 뜨거울 때 나와서 오해를 산 것 같다"면서도 "그런데 그거 논란 아니다. 들어서 찔린 사람이 잘못"이라며 힙합 신 선배다운 유쾌한 위로를 건넸다. 비비 또한 넉살의 말에 "맞다"며 격하게 공감해 웃음을 자아냈다. 하지만 타이거JK는 끝까지 신중한 태도를 유지했다. 그는 "아니다. 전혀 아니다. 대상도 없고, 그냥 재밌게 만든 노래일 뿐"이라고 재차 해명하며 "모든 사람이 잘되고 행복했으면 좋겠다"라는 훈훈한 덕담으로 논란의 불씨를 꺼뜨렸다.

한편 우원재는 지난달 14일 새 EP 앨범 'mp3'를 발매했다. 타이틀곡은 비비가 피처링한 '싸가지'로, 직설적인 가사와 묘한 발매 타이밍 탓에 일각에서는 최근 전속계약 갈등 등으로 이슈가 되었던 미노이를 저격한 노래가 아니냐는 의혹이 제기되기도 했다.