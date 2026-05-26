이현이, 두 아들 명문 사립초 보냈다가 학부모들에 사과 "애 아빠가 소문 퍼뜨려"

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[스포츠조선 이우주 기자] 모델 이현이가 두 아들을 남편의 모교였던 명문 사립초에 보냈다가 사과한 사연을 밝혔다.

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이현이의 유튜브 채널에서는 25일 '학교괴담 유포자 사과드립니다'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

이현이의 두 아들은 연 학비가 천만 원에 달하는 명문 사립초에 나란히 입학했다. 이 학교는 이현이의 남편이 졸업한 학교라고. 이에 남편 홍성기는 두 아들과 학교에 대해 이야기를 나누다 생긴 사연에 대해 밝혔다.

홍성기는 "처음에 애들 학교 입학했을 때 우리 어릴 때 '김민지의 저주'라고 해서 엄청 큰 벽화가 있었다. '그 벽화에 숨은 그림을 5개인가 찾으면 죽는다. 아니면 귀신을 만날 수 있다' 이런 게 있었다. 그 얘기를 했더니 윤서가 거길 가봤다. 얘기하는데 윤서가 얘기하는 거랑 내가 얘기하는 그림이 다르더라. 가봤더니 그림이 바뀌었다"며 "근데 윤서가 학교에 소문을 낸 거다"라고 밝혔다.

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이현이는 "친구들한테 얘기하니까 친구들도 솔깃하잖아. 같이 가보자 해서 가보고 집에 얘기를 한 거다. 그래서 엄마들이 '요즘 학교에 무서운 얘기가 돈대요'라고 해서 '죄송합니다. 죄송합니다. 우리 애 아빠가'(라며 사과했다)"라고 밝혀 웃음을 안겼다. 이에 홍성기도 "죄송하다"라며 학부모들에게 고개 숙여 사과했다.

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wjlee@sportschosun.com