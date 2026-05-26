배영만 일본인 예비 며느리, 얼마나 예쁘길래.."약사 스펙+귀족 가문도 대박"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 배영만이 비주얼, 직업, 집안까지 완벽하게 갖춘 '역대급 일본인 예비 며느리'를 자랑해 김학래의 '격한 부러움'을 불렀다.

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25일 방송된 TV CHOSUN 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'에서는 배영만이 대선배인 김학래와 엄영수를 찾아와 아들의 결혼에 대한 남모를 고민과 설렘을 털어놓았다.

이날 배영만은 "우리 큰아들이 연애를 하고 있는데 걱정도 좀 있고 선배님들의 조언을 듣고 싶어서 왔다"며 조심스럽게 운을 떼 기대감을 자아냈다.

배영만은 "큰아들이 배우로 활동 중인데 아직 뜨지를 못했다"며 오랜 무명 시절을 겪고 있는 아들에 대한 안타까움을 드러냈다.

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그러면서도 "키는 184cm 정도 되고, 다행히 나를 안 닮고 엄마를 많이 닮았다"고 덧붙여 아들의 비주얼에 대한 궁금증을 높였다.

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하지만 진짜 반전은 아들의 '예비 신부' 스펙이었다. 배영만은 "아들이 최근 여자친구가 생겨 조만간 결혼할 것 같은데, 상대가 한국 사람이 아니라 일본인이다"라며 미모까지 완벽한 예비 며느리 '시노'의 사진을 전격 공개했다.

배영만의 설명에 따르면 예비 며느리의 직업은 엘리트 '약사'였다. 게다가 심성까지 완벽했다.

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배영만은 "예비 며느리가 '남편이 아직 배우로서 자리를 못 잡았으니 내가 뒷바라지를 해줘야 하지 않겠냐. 10년은 해줄 수 있다'고 하더라"라며 "아들에게 알바하지 말고 배우 오디션에만 집중하라며 10년 동안 경제적 지원을 다 책임지겠다고 했다. 그 말을 듣는 순간 '생각이 정말 깊구나, 우리 아들을 진짜 사랑하는구나' 싶어 감동했다"고 전했다.

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배영만의 자랑은 여기서 끝이 아니었다. 그는 "아직 사돈댁에 정식 인사는 못 드렸는데, 그쪽 집안을 알아봤더니 무려 일본의 '귀족 가문'이라더라"고 밝혀 촬영장을 충격과 경악에 빠뜨렸다.

과거 법적으로는 귀족 제도가 폐지됐으나, 여전히 일본 내에서 막강한 영향력을 행사하는 최고 상류층을 뜻하는 '귀족 가문'의 등장에 김학래와 엄영수는 입을 다물지 못했다.

두 사람의 인연은 일본의 한 포장마차에서 한국어를 배우고 싶었던 시노가 배강민에게 먼저 말을 걸면서 시작됐다. 이후 두 사람은 한국과 일본을 오가며 9개월째 뜨거운 장거리 연애를 이어오고 있다.

아들 배강민는 "결혼식 날짜 등 딱히 정해진 건 없는데 일단 혼인신고부터 먼저 하려고 한다. 시노를 너무 사랑하기도 하고, 혹시나 도망갈까 봐 불안해서 그렇다"라며 불타는 사랑을 드러냈다.

그러나 이들의 결혼 앞에 거대한 장벽이 남아있었다. 바로 일본인 예비 장모님의 허락이었다. 시노는 "엄마는 조금 당황스러운 것 같아서 아직 결혼 허락을 받지는 못했다. 계속 설득하는 중이다"라고 솔직하게 고백했다.

이에 배강민은 "시노 어머니 입장에선 제가 외국인인 데다가 직업이 배우라고 하니 걱정이 많으신 것 같다. 한국에서 단역으로만 활동하고 있으니 '과연 내 딸을 책임질 수 있을까' 하시는 게 당연하다"고 털어놓았다.

특히 배강민은 "예비 장모님께 제 직업을 말씀드렸을 때, 장모님이 저를 '사기꾼 아니냐'고 셨다더라. '이거 혹시 국제 사기 아니냐'라며 의심하셨다고 들었다"고 고백해 현장을 폭소케 했다.

예비 신부 시노 역시 "저는 강민이를 사랑하게 된 결정적인 이유가 열정 있게 연기를 하는 모습이 너무 멋있어서였다. 이제는 그 꿈을 저도 함께 꿈꾸게 됐다"라며 예비 남편을 향한 굳건한 신뢰와 애정을 드러내 훈훈한 감동을 선사했다.

shyun@sportschosun.com