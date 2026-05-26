이경규, 건강 이상설 직접 밝혔다 "말투 어눌해 뇌졸중 의심...화나서 목이 쉬었을 뿐"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이경규가 자신을 둘러싼 건강 이상설에 대해 직접 입을 열었다.

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23일 유튜브 채널 '김국진 김용만의 길'에는 '이번엔 무조건 땡그랑! 업그레이드된 룰+새로운 당근 걸고 다시 뭉친 경규VS용만VS제동!'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이경규는 지난 라운딩 당시를 떠올리며 "후반부에 가서 목이 안 좋았다. 그랬더니 내가 아는 동생 친구분이 친구한테 전화해서 '경규 형님 뇌졸중 아니냐. 말투가 많이 어눌하다'고 했다더라"고 말했다.

이를 들은 김용만은 "건강 이상설 기사가 많이 나왔다"며 웃었고, 이경규는 "어눌하지 않다. 화가 나서 목이 쉬어서 그런 거다"라며 억울한 반응을 보였다.

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김용만은 "지난번 라운딩 때 이경규가 전날 3시간 연습했다. 그러고 나서 조금 불안해서 아침 8시에 (최 프로를) 불러서 마저 또 연습하고 왔는데 시작하자마자 4홀 만에 8개 오버를 쳤다. 그러니까 이 형이 울화가 치밀어서 움직이면 소리를 질렀다"며 당시 상황을 설명했다.

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이에 이경규는 "(목이 쉬어서) 말이 안 나왔다"고 인정했고, 김용만은 "얼마 전에 건강 검진도 받았는데 전혀 이상 없는 거로 완벽하게 결과가 나왔다"며 건강 이상설을 일축했다.

최근 이경규는 유튜브 콘텐츠에서 평소보다 어눌한 발음과 좋지 않은 안색을 보여 건강 이상을 우려하는 반응이 이어졌다. 특히 이경규가 2013년 심근경색으로 스텐트 시술을 받은 이력까지 재조명되면서 건강 이상설은 빠르게 확산됐다.

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이와 관련해 이경규 소속사 측은 "최근 육아, 낚시 등 긴 시간 체력을 쓰는 촬영을 진행해 컨디션에 문제가 있었다"라며 "현재 건강에는 큰 문제가 없다"고 선을 그었다.